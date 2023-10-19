№215 Мотидзуки о победе над Фрицем: «Сначала немного нервничал – потом постарался забыть обо всем. Не знаю как, но я выиграл этот матч»

Теги ATP Rakuten Japan Open Тэйлор Фриц Синтаро Мотидзуки Теннис

Синтаро Мотидзуки прокомментировал победу над Тэйлором Фрицем в Токио.

215-я ракетка мира обыграл прошлогоднего чемпиона со счетом 0:6, 6:4, 7:6(2).

«Не очень понимаю, что сейчас происходит. Я так легко, так быстро проиграл первый сет. Все знают, что он отличный игрок, но я продолжал бороться, и вот все, что я мог сделать. Я так рад. Не знаю как, но я выиграл этот матч.

Сначала я немного нервничал, зажимался. Я боялся ошибиться. Потом я постарался забыть обо всем и со второго сета просто начал играть в свою игру, и вот что получилось».

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