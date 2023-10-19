215-я ракетка мира Мотидзуки в Токио отыграл у прошлогоднего чемпиона Фрица подачу на матч и впервые победил соперника из топ-30

215-я ракетка мира Синтаро Мотидзуки победил прошлогоднего чемпиона №10 Тэйлора Фрица во втором круге в Токио – 0:6, 6:4, 7:6(2).

В решающем сете Мотидзуки уступал 2:5 и при счете 3:5 отыграл подачу на матч.

Мотидзуки второй раз встречался с соперником из топ-30, это его первая победа. Его баланс против топ-100 сейчас 4:6.

Мотидзуки впервые выиграл матч, где отдал сет 0:6 (при 10 поражениях), а Фриц третий раз проиграл матч, в котором повесил баранку (при 11 победах).

Мотидзуки выступает на домашнем турнире по wild card. На этой неделе 20-летний японец впервые выиграл матч на уровне ATP, прервав серию из 11 поражений.

Теперь он поборется с Алексеем Попыриным.

По итогам турнира Мотидзуки обновит лучший рейтинг. В живом рейтинге он 168-й.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе