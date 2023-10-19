Руне о работе с Беккером: «Я давно его знаю. Он понимает, что я чувствую, потому что сам бывал в таких ситуациях»
Хольгер Руне доволен сотрудничеством с Борисом Беккером.
– У меня была очень хорошая тренировочная неделя. Я давно знаю Бориса. Он внимательно следит за теннисом и несколько раз мне писал. Даже когда я был немного помладше, он мне кое-что советовал и подсказывал. Он показал, что меня поддерживает.
Очень полезно тренироваться с таким человеком, как он.
– Каково работать с человеком, который был в той же ситуации, что и вы?
– Разница ощутимая. Он понимает, что я чувствую. Он не просто предполагает, что я чувствую, – он это понимает, потому что сам бывал в таких ситуациях. Так что это совсем другие чувства и эмоции. Безусловно, хорошо, когда есть человек, который сам через это прошел.
– Что самое важное из того, чему вас научил Борис Беккер?
– Он объяснил мне, как важно не торопиться между подачами (улыбается).
Комментарии