Руне о работе с Беккером: «Я давно его знаю. Он понимает, что я чувствую, потому что сам бывал в таких ситуациях»

Хольгер Руне доволен сотрудничеством с Борисом Беккером.

– У меня была очень хорошая тренировочная неделя. Я давно знаю Бориса. Он внимательно следит за теннисом и несколько раз мне писал. Даже когда я был немного помладше, он мне кое-что советовал и подсказывал. Он показал, что меня поддерживает.

Очень полезно тренироваться с таким человеком, как он.

– Каково работать с человеком, который был в той же ситуации, что и вы?

– Разница ощутимая. Он понимает, что я чувствую. Он не просто предполагает, что я чувствую, – он это понимает, потому что сам бывал в таких ситуациях. Так что это совсем другие чувства и эмоции. Безусловно, хорошо, когда есть человек, который сам через это прошел.

– Что самое важное из того, чему вас научил Борис Беккер?

– Он объяснил мне, как важно не торопиться между подачами (улыбается).

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