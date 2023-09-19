В Нью-Йорке открыли общественные корты имени Винус Уильямс

В нью-йоркском районе Бронкс открыли отремонтированные корты, которые назвали именем семикратном чемпионки «Шлемов» Винус Уильямс.

Два совмещенных зеленых корта, на которых с элементами розового нанесены силуэты Уильямс, оформлены Фондом городских парков в сотрудничестве с Lacoste и названы The Venus Williams Tennis Court.

В открытии приняли участие сама Уильямс, с прошлого года рекламное лицо Lacoste, и девичий танцевальный коллектив The Haus NYC.

На кортах будут давать в том числе бесплатные теннисные уроки.

Фото: instagram.com/lacoste/

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