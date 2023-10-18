Хачанов, Сафиуллин и Карацев заявились на турнир в Меце
Опубликована заявка турнира ATP 250 в Меце, который пройдет 5-11 ноября.
Во Франции планируют выступить:
- Хольгер Руне (6);
- Каспер Рууд (8);
- Хуберт Хуркач (11);
- Томми Пол (12);
- Алекс де Минаур (13);
- Карен Хачанов (15);
- Феликс Оже-Альяссим (17);
- Кэмерон Норри (18).
Также в заявку попали попал трехкратные чемпионы «Больших шлемов» Энди Маррей и Стэн Вавринка, №42 Роман Сафиуллин и №50 Аслан Карацев.
Полностью список участников здесь.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
1 комментарий