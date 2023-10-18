Хачанов, Сафиуллин и Карацев заявились на турнир в Меце

Опубликована заявка турнира ATP 250 в Меце, который пройдет 5-11 ноября.

Во Франции планируют выступить:

Также в заявку попали попал трехкратные чемпионы «Больших шлемов» Энди Маррей и Стэн Вавринка, №42 Роман Сафиуллин и №50 Аслан Карацев.

Полностью список участников здесь.

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