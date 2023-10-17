Федерер о том, скучает ли по матчам с Надалем: «Даже рад, что мне не приходится играть такие тяжелые матчи против одного из великих. Это такая нервотрепка»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль ATP Теннис

Роджер Федерер рассказал, скучает ли по матчам с Рафаэлем Надалем.

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» ушел из тенниса в 2022-м и в последнем матче в карьере играл с Надалем в паре на Кубке Лэйвера.

«Наверное, нет. Может быть, я даже рад, что мне не приходится играть такие тяжелые матчи против одного из великих. Это такая нервотрепка. И мне так часто приходилось это делать, что я рад, что больше не приходится».

Также Федерер прокомментировал разницу в характерах с Надалем.

«Наверное, я более спокойный. А он более напряженный – особенно в теннисной среде. За пределами этой среды я его недостаточно хорошо знаю, но на корте он всегда был как тигр в клетке.

Я очень спокойный и на корте, и в жизни. А он невероятно заряженный, всегда разминается, всегда что-то делает для подготовки. И ты всегда чувствуешь, что он думает о матче».

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3 комментария

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dedpihto59
Положительная личка только против Маррея да Вавринки, а Новак с Рафой Роджеру не по плечу💪‼️
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Emma Nevskaia
эх,детство ушло вмести с ними
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Dmitry Grinin
Ответ dedpihto59
Положительная личка только против Маррея да Вавринки, а Новак с Рафой Роджеру не по плечу💪‼️
🤦
0
0
0
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