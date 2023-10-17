Федерер о том, скучает ли по матчам с Надалем: «Даже рад, что мне не приходится играть такие тяжелые матчи против одного из великих. Это такая нервотрепка»

Роджер Федерер рассказал, скучает ли по матчам с Рафаэлем Надалем.

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» ушел из тенниса в 2022-м и в последнем матче в карьере играл с Надалем в паре на Кубке Лэйвера.

«Наверное, нет. Может быть, я даже рад, что мне не приходится играть такие тяжелые матчи против одного из великих. Это такая нервотрепка. И мне так часто приходилось это делать, что я рад, что больше не приходится».

Также Федерер прокомментировал разницу в характерах с Надалем.

«Наверное, я более спокойный. А он более напряженный – особенно в теннисной среде. За пределами этой среды я его недостаточно хорошо знаю, но на корте он всегда был как тигр в клетке.

Я очень спокойный и на корте, и в жизни. А он невероятно заряженный, всегда разминается, всегда что-то делает для подготовки. И ты всегда чувствуешь, что он думает о матче».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе