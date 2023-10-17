Тренер Лундгрен об ампутации ноги после перелома лодыжки и инфекции: «Сейчас снова хорошо себя чувствую, скоро начнется реабилитация»

Теги Петер Лундгрен Теннис

Шведский тренер Петер Лундгрен рассказал об ампутации левой ноги.

«Хотел поделиться новостями о ноге. К сожалению, 10 дней назад мне пришлось ампутировать ступню и часть ноги выше из-за инфекции и перелома лодыжки, не заживавшего, потому что из-за диабета второго типа нарушается кровообращение. Но сейчас я снова хорошо себя чувствую, скоро начнется реабилитация, и нужно стараться из всех сил 💪💪. Хорошего вечера», – написал Лундгрен.

Лундгрен – бывший тренер Роджера Федерера, Стэна Вавринки, Марата Сафина, Марсело Риоса и Григора Димитрова. В этом году он работал с Домиником Штрикером.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Матвей Суицидин
а бодрый мужик! здоровья!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий