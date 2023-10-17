Тренер Лундгрен об ампутации ноги после перелома лодыжки и инфекции: «Сейчас снова хорошо себя чувствую, скоро начнется реабилитация»

Шведский тренер Петер Лундгрен рассказал об ампутации левой ноги.

«Хотел поделиться новостями о ноге. К сожалению, 10 дней назад мне пришлось ампутировать ступню и часть ноги выше из-за инфекции и перелома лодыжки, не заживавшего, потому что из-за диабета второго типа нарушается кровообращение. Но сейчас я снова хорошо себя чувствую, скоро начнется реабилитация, и нужно стараться из всех сил 💪💪. Хорошего вечера», – написал Лундгрен.

Лундгрен – бывший тренер Роджера Федерера, Стэна Вавринки, Марата Сафина, Марсело Риоса и Григора Димитрова. В этом году он работал с Домиником Штрикером.

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