Циньвэнь Чжэн: «Раньше, когда плохо играла, обычно искала оправдания и причины вовне. Теперь знаю, что нужно сосредоточиться на себе»

Циньвэнь Чжэн рассказала, как отпразднует титул в Чжэнчжоу.

– Во-первых, устрою для команды большой обед, сходим поесть китайскую кухню. Потому что во время турнира я всегда питаюсь очень здоровой пищей. Мне хочется чего-то вкусненького. Думаю, это хороший способ отпраздновать.

Во-вторых, я знаю, что здесь есть очень известный монастырь Шаолинь, поэтому хочу сходить туда, чтобы помолиться о благословении.

– В начале года вы сказали, что ожидали от себя слишком многого, и это не привело к успеху. Как оцениваете нынешние результаты?

– Нужно ставить цели, но они не должны быть единственным ориентиром. Важно сосредоточиться на ежедневной работе. Возможно, моя ошибка в начале года была в том, что я слишком сильно сосредоточилась на результатах. В целом мне не хватало собранности, и я не играла в тот теннис, в который хотела.

Позже в процессе самоанализа я смогла найти баланс. Я поняла, что каждый день должна делать все, что в моих силах. Шаг за шагом, день за днем, не загадывая на будущее, сосредоточившись на настоящем. Именно об этом я стараюсь себе постоянно напоминать.

– Вы много говорили о том, что в этом году стали более зрелой. В чем ваш главный прогресс на корте и за его пределами?

– Раньше, когда я плохо играла или сталкивалась на корте с небольшими проблемами, я обычно искала оправдания и причины вовне, вместо того чтобы признать, что дело во мне. Теперь я знаю, что нужно сосредоточиться на себе, на том, что я могу сделать для прогресса, а не на том, что делают другие люди.

На корте нам часто приходится преодолевать все в одиночку. Например, нельзя контролировать крики с трибун, можно только думать о том, как поддерживать форму, прибавлять.

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