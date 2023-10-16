Чемпионская гонка ATP. Хуркач приблизился к топ-10, Хачанов опустился на одну строчку

Теги рейтинги ATP Карен Хачанов Хуберт Хуркач Теннис

Новак Джокович, Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Янник Синнер уже отобрались на итоговый турнир, который начнется в Турине 12 ноября.

Хуберт Хуркач стал 11-м в гонке после победы на «Мастерсе» в Шанхае.

The Pepperstone ATP Live Race To Turin

Положение на 16 октября 2023

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия)* 8945
2 (2) Карлос Алькарас (Испания)* 8445
3 (3) Даниил Медведев (Россия)* 6935
4 (4) Янник Синнер (Италия)* 4945
5 (5) Андрей Рублев (Россия) 4275
6 (6) Стефанос Циципас (Греция) 3615
7 (7) Александр Зверев (Германия) 3415
8 (8) Хольгер Руне (Дания) 3110
9 (9) Тэйлор Фриц (США) 2965
10 (10) Каспер Рууд (Норвегия) 2795
11 (16) Хуберт Хуркач (Польша) 2775
14 (13) Карен Хачанов (Россия) 2205

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