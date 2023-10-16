Чемпионская гонка ATP. Хуркач приблизился к топ-10, Хачанов опустился на одну строчку

Новак Джокович, Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Янник Синнер уже отобрались на итоговый турнир, который начнется в Турине 12 ноября.

Хуберт Хуркач стал 11-м в гонке после победы на «Мастерсе» в Шанхае.

The Pepperstone ATP Live Race To Turin

Положение на 16 октября 2023

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