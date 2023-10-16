Рейтинг WTA. Касаткина стала №11, Циньвэнь Чжэн вернулась в топ-20, Фернандес – в топ-50

Теги рейтинги WTA Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Анастасия Потапова Анна Блинкова Екатерина Александрова Лейла Фернандес Циньвэнь Чжэн Мирра Андреева Теннис

Дарья Касаткина поднялась на одну строчку в рейтинге WTA.

Чемпионка Чжэнчжоу Циньвэнь Чжэн вернулась в топ-20.

WTA Singles Rankings

Положение на 16 октября 2023

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 9480
2 (2) Ига Швентек (Польша) 8890
3 (3) Коко Гауфф (США) 6455
4 (4) Джессика Пегула (США) 5955
5 (5) Елена Рыбакина (Казахстан) 5870
6 (6) Мария Саккари (Греция) 4475
7 (7) Онс Жабер (Тунис) 4150
8 (8) Маркета Вондроушова (Чехия) 3839
9 (9) Каролина Мухова (Чехия) 3664
10 (10) Каролин Гарсия (Франция) 3450
11 (12) Дарья Касаткина (Россия) 2915
13 (18) Барбора Крейчикова (Чехия) 2775
17 (16) Людмила Самсонова (Россия) 2595
18 (17) Вероника Кудерметова (Россия) 2550
19 (24) Циньвэнь Чжэн (Китай) 2275
22 (22) Екатерина Александрова (Россия) 2035
28 (27) Анастасия Потапова (Россия) 1588
43 (60) Лейла Фернандес (Канада) 1245
47 (33) Даниэль Коллинс (США) 1192
49 (50) Мирра Андреева (Россия) 1128
52 (37) Анна Блинкова (Россия) 1298
58 (61) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1044
60 (85) Катерина Синякова (Чехия) 968
68 (67) Элина Аванесян (Россия) 933
72 (66) Диана Шнайдер (Россия) 915
83 (83) Анна Калинская (Россия) 821
84 (84) Камилла Рахимова (Россия) 818

 

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<<Amstel Trigun>>
Самсонова выглядит сильнее Касаткиной, вот бы матч между ними посмотреть)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FIGUSHKA
А можно ссылку на источник прикреплять, чтобы была возможность посмотреть рейтинг целиком?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий