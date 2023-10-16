Рейтинг WTA. Касаткина стала №11, Циньвэнь Чжэн вернулась в топ-20, Фернандес – в топ-50
Дарья Касаткина поднялась на одну строчку в рейтинге WTA.
Чемпионка Чжэнчжоу Циньвэнь Чжэн вернулась в топ-20.
Положение на 16 октября 2023
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|9480
|2 (2)
|Ига Швентек (Польша)
|8890
|3 (3)
|Коко Гауфф (США)
|6455
|4 (4)
|Джессика Пегула (США)
|5955
|5 (5)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|5870
|6 (6)
|Мария Саккари (Греция)
|4475
|7 (7)
|Онс Жабер (Тунис)
|4150
|8 (8)
|Маркета Вондроушова (Чехия)
|3839
|9 (9)
|Каролина Мухова (Чехия)
|3664
|10 (10)
|Каролин Гарсия (Франция)
|3450
|11 (12)
|Дарья Касаткина (Россия)
|2915
|13 (18)
|Барбора Крейчикова (Чехия)
|2775
|17 (16)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2595
|18 (17)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|2550
|19 (24)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|2275
|22 (22)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2035
|28 (27)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1588
|43 (60)
|Лейла Фернандес (Канада)
|1245
|47 (33)
|Даниэль Коллинс (США)
|1192
|49 (50)
|Мирра Андреева (Россия)
|1128
|52 (37)
|Анна Блинкова (Россия)
|1298
|58 (61)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1044
|60 (85)
|Катерина Синякова (Чехия)
|968
|68 (67)
|Элина Аванесян (Россия)
|933
|72 (66)
|Диана Шнайдер (Россия)
|915
|83 (83)
|Анна Калинская (Россия)
|821
|84 (84)
|Камилла Рахимова (Россия)
|818
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