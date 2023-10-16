Рейтинг WTA. Касаткина стала №11, Циньвэнь Чжэн вернулась в топ-20, Фернандес – в топ-50

Дарья Касаткина поднялась на одну строчку в рейтинге WTA.

Чемпионка Чжэнчжоу Циньвэнь Чжэн вернулась в топ-20.

WTA Singles Rankings

Положение на 16 октября 2023

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