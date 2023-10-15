Рублев за весь турнир в Шанхае не отдал ни одного сета. Во всех матчах сыграли минусовые форы

Андрей Рублев может обновить карьерный рекорд в финале Шанхая. За весь турнир теннисист не отдал ни одного сета и во всех пяти матчах сыграли минусовые форы. Самым сложным матчем стало противостояние с Кентеном Алисом – тогда россиянин победил в четыре гейма. В финале Андрей снова идет фаворитом, а очередные (-3,5) идут за 2.65.

Лучший результат в карьере у Рублева – пятое место в рейтинге ATP, сейчас Андрей седьмой в мире. По итогам «Мастерса» в Шанхае может подняться сразу на три позиции и обновить карьерный максимум – впервые стать четвертой ракеткой мира. И отобраться на Итоговый турнир в Турине – до гарантированного слота осталась всего одна победа.

В противниках Хуберт Хуркач, ставший лишь вторым игроком после Роджера Федерера, который добрался до финала «Мастерса» в Шанхае, не встретившись по турнирной сетке с игроком из топ-20 мирового рейтинга.

Финал стартует в 11:30 по Москве.

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