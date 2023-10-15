Рублев за весь турнир в Шанхае не отдал ни одного сета. Во всех матчах сыграли минусовые форы

Теги ATP Ставки на спорт Андрей Рублев Хуберт Хуркач Ставки на теннис Ставки на сегодня Теннис

Андрей Рублев может обновить карьерный рекорд в финале Шанхая. За весь турнир теннисист не отдал ни одного сета и во всех пяти матчах сыграли минусовые форы. Самым сложным матчем стало противостояние с Кентеном Алисом – тогда россиянин победил в четыре гейма. В финале Андрей снова идет фаворитом, а очередные (-3,5) идут за 2.65.

Лучший результат в карьере у Рублева – пятое место в рейтинге ATP, сейчас Андрей седьмой в мире. По итогам «Мастерса» в Шанхае может подняться сразу на три позиции и обновить карьерный максимум – впервые стать четвертой ракеткой мира. И отобраться на Итоговый турнир в Турине – до гарантированного слота осталась всего одна победа.

В противниках Хуберт Хуркач, ставший лишь вторым игроком после Роджера Федерера, который добрался до финала «Мастерса» в Шанхае, не встретившись по турнирной сетке с игроком из топ-20 мирового рейтинга. 

Финал стартует в 11:30 по Москве.

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2 комментария

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ugmyanswer
,,Очередные (-3,5) сета за 2,65"

Не позорились бы
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ugmyanswer
С Полом и Гришей тоже победа в 4 гейма

И очень сомнительно что основная фора везде была одинаковая

Тогда нет смысла выделять Алиса
И при такой постановке новости-надо тогда уж выделять основную фору либо не выделять Алиса и писать что везде Рубль пробил (3,5), болваны
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