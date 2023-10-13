Рууд о том, в какой период истории хотел бы отправиться: «Во времена динозавров, если будет возможность безопасно исследовать мир»

Теги Роджер Федерер ATP Александр Зверев Андрей Рублев Фрэнсис Тиафу Тэйлор Фриц Даниил Медведев Каспер Рууд Стефанос Циципас Карлос Алькарас Янник Синнер Хольгер Руне Бен Шелтон Теннис

Игроки ATP ответили, куда отправились бы, если бы могли путешествовать в прошлое.

Даниил Медведев: «Может, в 1920-й, 1930-й. Я бы хотел посмотреть, как тогда жили люди, и тоже попробовать».

Андрей Рублев: «Наверное, во времена, когда я был ребенком. Еще раз прожить детство, а потом отправиться куда-нибудь во времена тираннозавров».

Карлос Алькарас: «Сложный вопрос, но первое, что приходит в голову... Когда построили пирамиды, чтобы посмотреть, как это было. И в 2010-й, когда Испания выиграла чемпионат мира».

Янник Синнер: «Я бы выбрал очень простой день. Потому что я много раз очень здорово проводил время с друзьями. Покататься на лыжах, выпить что-нибудь вместе. Это приятный момент общения с друзьями».

Хольгер Руне: «Хороший вопрос. Наверное, я бы хотел отправиться во времена, когда мои родители были молодыми, увидеть, какой тогда была жизнь, какими были они и что делали».

Стефанос Циципас: «Я хотел бы отправиться в Древнюю Грецию по очевидным причинам».

Тэйлор Фриц: «Мне нужно время, чтобы подумать... Не знаю, я бы хотел вернуться к матчу... Я бы хотел снова сыграть с Роджером, когда мне было 18 (в первом круге в Штутгарте в 2016-м – Sports.ru). Я проиграл ему титул и хотел бы попробовать еще раз».

Каспер Рууд: «Не знаю, долго ли я продержусь, но, наверное, во времена динозавров. Если бы я знал, что будет возможность безопасно исследовать мир, я бы отправился туда. Но человек против динозавра... Наверное, я бы погиб через час или около того».

Александр Зверев: «К началу всего, к Большому взрыву или типа того».

Фрэнсис Тиафу: «Наверное, в 1990-е, начало 2000-х. Я большой поклонник хип-хопа, мне кажется, тогда хип-хоп-культура была очень оригинальной. Встретить Бигги (один из псевдонимов Ноториуса – Sports.tu) и Тупака, увидеть этих ребят на пике, увидеть Jay-Z и других ребят на пике. Было бы круто».

Бен Шелтон: «Я бы хотел отправиться во времена динозавров. Мне кажется, было бы круто их увидеть».

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13 комментариев

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Stas Salesov
У Алькараса зов предков))
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SpalmerE
Во времена динозавров? "И грянул гром"
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Йенс Мустерманн
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Было бы хорошо отправить Рудика к динозаврам и оставить его там навсегда.
данька в какой стране хотел бы пожить в 20-30 годах? В СССР или во Франции? И кем быть? Нэпманом, крестьянином в совхозе, красноармейцем "суховым" в Средней Азии, белоэмигрантом в Париже или чекистом на "воронке"?
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asik91
Самый крутой ответ у Руне
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ekaterina_)))
Хорошие ответы)
Я бы тоже на строительство пирамид посмотрела, да и в целом в Древний Египет отправиться было бы интересно)
Ревущие 20-ые вообще моя мечта - Хемингуэй, Фицджеральд, Париж, салоны, все эта жизнь - как у Вуди Аллена в Полночи в Париже)
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Стэн Смит
У Медведева как всегда лучший ответ.
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Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Каспер Рууд: «Не знаю, долго ли я продержусь, но, наверное, во времена динозавров. Если бы я знал, что будет возможность безопасно исследовать мир, я бы отправился туда. Но человек против динозавра... Наверное, я бы погиб через час или около того...

Рублев и Шелтон: 🐾🦖🦕
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Марадона курильщика
А почему Джоковича не спросили? Или очканули?
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justbored
Медведев - мужчина с претензиями на артистический вкус. Остальные Jurassic Park в детстве пересмотрели.
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Стояк Новака
Думаю он хотел сказать во времена глинамесов в которые он и так живёт.
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justbored
Ответ Йенс Мустерманн
Было бы хорошо отправить Рудика к динозаврам и оставить его там навсегда. данька в какой стране хотел бы пожить в 20-30 годах? В СССР или во Франции? И кем быть? Нэпманом, крестьянином в совхозе, красноармейцем "суховым" в Средней Азии, белоэмигрантом в Париже или чекистом на "воронке"?
Хахах.
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