Рууд о том, в какой период истории хотел бы отправиться: «Во времена динозавров, если будет возможность безопасно исследовать мир»

Игроки ATP ответили, куда отправились бы, если бы могли путешествовать в прошлое.

: «Может, в 1920-й, 1930-й. Я бы хотел посмотреть, как тогда жили люди, и тоже попробовать».

: «Наверное, во времена, когда я был ребенком. Еще раз прожить детство, а потом отправиться куда-нибудь во времена тираннозавров».

: «Сложный вопрос, но первое, что приходит в голову... Когда построили пирамиды, чтобы посмотреть, как это было. И в 2010-й, когда Испания выиграла чемпионат мира».

: «Я бы выбрал очень простой день. Потому что я много раз очень здорово проводил время с друзьями. Покататься на лыжах, выпить что-нибудь вместе. Это приятный момент общения с друзьями».

: «Хороший вопрос. Наверное, я бы хотел отправиться во времена, когда мои родители были молодыми, увидеть, какой тогда была жизнь, какими были они и что делали».

: «Я хотел бы отправиться в Древнюю Грецию по очевидным причинам».

: «Мне нужно время, чтобы подумать... Не знаю, я бы хотел вернуться к матчу... Я бы хотел снова сыграть с , когда мне было 18 (в первом круге в Штутгарте в 2016-м – Sports.ru). Я проиграл ему титул и хотел бы попробовать еще раз».

: «Не знаю, долго ли я продержусь, но, наверное, во времена динозавров. Если бы я знал, что будет возможность безопасно исследовать мир, я бы отправился туда. Но человек против динозавра... Наверное, я бы погиб через час или около того».

: «К началу всего, к Большому взрыву или типа того».

: «Наверное, в 1990-е, начало 2000-х. Я большой поклонник хип-хопа, мне кажется, тогда хип-хоп-культура была очень оригинальной. Встретить Бигги (один из псевдонимов Ноториуса – Sports.tu) и Тупака, увидеть этих ребят на пике, увидеть Jay-Z и других ребят на пике. Было бы круто».

: «Я бы хотел отправиться во времена динозавров. Мне кажется, было бы круто их увидеть».

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