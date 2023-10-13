Рууд о том, в какой период истории хотел бы отправиться: «Во времена динозавров, если будет возможность безопасно исследовать мир»
Игроки ATP ответили, куда отправились бы, если бы могли путешествовать в прошлое.
Даниил Медведев: «Может, в 1920-й, 1930-й. Я бы хотел посмотреть, как тогда жили люди, и тоже попробовать».
Андрей Рублев: «Наверное, во времена, когда я был ребенком. Еще раз прожить детство, а потом отправиться куда-нибудь во времена тираннозавров».
Карлос Алькарас: «Сложный вопрос, но первое, что приходит в голову... Когда построили пирамиды, чтобы посмотреть, как это было. И в 2010-й, когда Испания выиграла чемпионат мира».
Янник Синнер: «Я бы выбрал очень простой день. Потому что я много раз очень здорово проводил время с друзьями. Покататься на лыжах, выпить что-нибудь вместе. Это приятный момент общения с друзьями».
Хольгер Руне: «Хороший вопрос. Наверное, я бы хотел отправиться во времена, когда мои родители были молодыми, увидеть, какой тогда была жизнь, какими были они и что делали».
Стефанос Циципас: «Я хотел бы отправиться в Древнюю Грецию по очевидным причинам».
Тэйлор Фриц: «Мне нужно время, чтобы подумать... Не знаю, я бы хотел вернуться к матчу... Я бы хотел снова сыграть с Роджером, когда мне было 18 (в первом круге в Штутгарте в 2016-м – Sports.ru). Я проиграл ему титул и хотел бы попробовать еще раз».
Каспер Рууд: «Не знаю, долго ли я продержусь, но, наверное, во времена динозавров. Если бы я знал, что будет возможность безопасно исследовать мир, я бы отправился туда. Но человек против динозавра... Наверное, я бы погиб через час или около того».
Александр Зверев: «К началу всего, к Большому взрыву или типа того».
Фрэнсис Тиафу: «Наверное, в 1990-е, начало 2000-х. Я большой поклонник хип-хопа, мне кажется, тогда хип-хоп-культура была очень оригинальной. Встретить Бигги (один из псевдонимов Ноториуса – Sports.tu) и Тупака, увидеть этих ребят на пике, увидеть Jay-Z и других ребят на пике. Было бы круто».
Бен Шелтон: «Я бы хотел отправиться во времена динозавров. Мне кажется, было бы круто их увидеть».
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данька в какой стране хотел бы пожить в 20-30 годах? В СССР или во Франции? И кем быть? Нэпманом, крестьянином в совхозе, красноармейцем "суховым" в Средней Азии, белоэмигрантом в Париже или чекистом на "воронке"?
Я бы тоже на строительство пирамид посмотрела, да и в целом в Древний Египет отправиться было бы интересно)
Ревущие 20-ые вообще моя мечта - Хемингуэй, Фицджеральд, Париж, салоны, все эта жизнь - как у Вуди Аллена в Полночи в Париже)
Рублев и Шелтон: 🐾🦖🦕