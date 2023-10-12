Гонконг (WTA). 1/4 финала. Павлюченкова сыграет с Синяковой, Блинкова встретится с Соррибес-Тормо

Теги результаты WTA Prudential Hong Kong Tennis Open Теннис

Анастасия Павлюченкова сыграет с Катериной Синяковой в 1/4 финала в Гонконге.

Анна Блинкова встретится с Сарой Соррибес-Тормо.

Сетка турнира здесь.

Prudential Hong Kong Tennis Open

Гонконг, Китай

9 – 15 октября 2023

WTA 250

Призовой фонд – $259 303

Открытые корты, хард

Четвертьфинал

Сара Соррибес-Тормо (Испания) Анна Блинкова (Россия)
Дата проведения
13 октября, 09.00
Онлайн матча

 

Мартина Тревисан (Италия) Элиза Мертенс (Бельгия)
Дата проведения
13 октября, 10.30
Онлайн матча

 

Лейла Фернандес (Канада) Линда Фрухвиртова (Чехия)
Дата проведения
13 октября, 12.00
Онлайн матча

 

Катерина Синякова (Чехия) Анастасия Павлюченкова (Россия)
Дата проведения
13 октября, 14.00
Онлайн матча

 

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