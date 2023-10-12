Гонконг (WTA). 1/4 финала. Павлюченкова сыграет с Синяковой, Блинкова встретится с Соррибес-Тормо
Анастасия Павлюченкова сыграет с Катериной Синяковой в 1/4 финала в Гонконге.
Анна Блинкова встретится с Сарой Соррибес-Тормо.
Сетка турнира здесь.
Prudential Hong Kong Tennis Open
Гонконг, Китай
9 – 15 октября 2023
WTA 250
Призовой фонд – $259 303
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 13 октября, 09.00
- Дата проведения
- 13 октября, 10.30
- Дата проведения
- 13 октября, 12.00
- Дата проведения
- 13 октября, 14.00
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