Гонконг (WTA). 1/4 финала. Павлюченкова сыграет с Синяковой, Блинкова встретится с Соррибес-Тормо

Анастасия Павлюченкова сыграет с Катериной Синяковой в 1/4 финала в Гонконге.

Анна Блинкова встретится с Сарой Соррибес-Тормо.

Сетка турнира здесь.

Prudential Hong Kong Tennis Open

Гонконг, Китай

9 – 15 октября 2023

WTA 250

Призовой фонд – $259 303

Открытые корты, хард

Четвертьфинал