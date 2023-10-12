Корда о травме запястья: «Сейчас у меня до сих пор иногда возникают проблемы»

Теги ATP Shanghai Rolex Masters Себастьян Корда Теннис

Себастьян Корда рассказал о травме запястье, из-за которой пропустил часть сезона.

Сегодня он вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае.

«Травма появилась в прошлом году – примерно в это время. У меня были проблемы с запястьем, потом все стало нормально, а потом постепенно стало хуже во время тренировочного сбора прямо перед Australian Open.

Я сыграл в Аделаиде – было нормально. Когда начал играть пятисетовый формат, много матчей, против людей с мощными подачами, особенно под форхенд – оно начало сильно болеть.

А потом пришлось проделать очень долгий путь. Я пропустил три месяца, мне пришлось по сути заново учиться своему теннису. На каждой тренировке я молился после каждого форхенда, чтобы запястье не болело. А оно не переставало.

Сейчас у меня до сих пор иногда возникают проблемы».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Skip
Что-то про мячи ничего не сказал... )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dedpihto59
Чё то про мячи ничего не сказал, модная сейчас тема🤷‍♀️!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
unknown
как он будет принимать подачи хуркача? там кисть опять развалится. На ао 2023 кста после тяжелой победы над хуркачом он и ушел на больничный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N.S.A.8.5
Походу выйдет в финал и там снимется
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dedpihto59
Ответ Skip
Что-то про мячи ничего не сказал... )
По ходу одновременно написали😀👍‼️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий