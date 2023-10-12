Корда о травме запястья: «Сейчас у меня до сих пор иногда возникают проблемы»
Себастьян Корда рассказал о травме запястье, из-за которой пропустил часть сезона.
Сегодня он вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае.
«Травма появилась в прошлом году – примерно в это время. У меня были проблемы с запястьем, потом все стало нормально, а потом постепенно стало хуже во время тренировочного сбора прямо перед Australian Open.
Я сыграл в Аделаиде – было нормально. Когда начал играть пятисетовый формат, много матчей, против людей с мощными подачами, особенно под форхенд – оно начало сильно болеть.
А потом пришлось проделать очень долгий путь. Я пропустил три месяца, мне пришлось по сути заново учиться своему теннису. На каждой тренировке я молился после каждого форхенда, чтобы запястье не болело. А оно не переставало.
Сейчас у меня до сих пор иногда возникают проблемы».
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