Федерер о планах на будущее: «У меня детям 9 и 14 лет, я хочу быть рядом»

Теги Роджер Федерер ATP Теннис

Роджер Федерер рассказал о целях на будущее.

В прошлом году 20-кратный чемпион «Большого шлема» завершил карьеру.

«У меня детям 9 и 14 лет, так что следующие несколько лет будут очень интересными и важными для нашей семьи. Я хочу быть рядом, видеть, как они растут, и помогать им во всем, в чем могу.

В профессиональном плане мне нужно совершить переход от спортсмена к бизнесмену. Я хочу быть часть тенниса, находить отличных партнеров. Я точно останусь верен теннису».

Чем Роджер Федерер занимается через год после завершения карьеры?

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4 комментария

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TennisForever
Вот,что плохого написал Сергей?почему так деградируют люди минусая такой коммент?
Что с Вами не так,люди ?
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TennisForever
Сергей,всё правильно сказали!🙌
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Сергей48
Ответ TennisForever
Вот,что плохого написал Сергей?почему так деградируют люди минусая такой коммент? Что с Вами не так,люди ?
…?) Думаю, скорее всего это не любители тенниса, а какие-то боты просто? Как можно не любить Роджера и смотреть эту прекрасную игру?! Мне их по человечески жаль. Спасибо за поддержку 🤝
+2
-2
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