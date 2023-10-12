Федерер о планах на будущее: «У меня детям 9 и 14 лет, я хочу быть рядом»

Роджер Федерер рассказал о целях на будущее.

В прошлом году 20-кратный чемпион «Большого шлема» завершил карьеру.

«У меня детям 9 и 14 лет, так что следующие несколько лет будут очень интересными и важными для нашей семьи. Я хочу быть рядом, видеть, как они растут, и помогать им во всем, в чем могу.

В профессиональном плане мне нужно совершить переход от спортсмена к бизнесмену. Я хочу быть часть тенниса, находить отличных партнеров. Я точно останусь верен теннису».

Чем Роджер Федерер занимается через год после завершения карьеры?

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