Лис о травме в Сеуле: «WTA пора переосмыслить то, что на разных турнирах играют разными мячами»

Ева Лис призвал WTA перестать постоянные смены мячей на разных турнирах.

Она прокомментировала отказ на турнире в Сеуле – она снялась с матча против Мари Бузковой после первого сета.

«К сожалению, мне пришлось снялся из-за боли в плече. Думаю, WTA пора переосмыслить то, что на разных турнирах играют разными мячами. Многим игрокам очень тяжело каждую неделю адаптироваться».

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