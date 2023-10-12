Лис о травме в Сеуле: «WTA пора переосмыслить то, что на разных турнирах играют разными мячами»

Теги WTA Ева Лис Теннис

Ева Лис призвал WTA перестать постоянные смены мячей на разных турнирах.

Она прокомментировала отказ на турнире в Сеуле – она снялась с матча против Мари Бузковой после первого сета.

«К сожалению, мне пришлось снялся из-за боли в плече. Думаю, WTA пора переосмыслить то, что на разных турнирах играют разными мячами. Многим игрокам очень тяжело каждую неделю адаптироваться». 

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий