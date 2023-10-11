Николас Харри: «Обычно на день рождения я один, но теперь со мной семья»

Николас Харри прокомментировал выход в 1/4 «Мастерса» в Шанхае в день 28-летия.

После матча к нему на корт вышел его полуторагодовалый сын Хуан.

«Это очень особенное событие. Кажется, это третий раз, когда я встречаю здесь [свой день рождения], и обычно я один, так что это довольно грустно.

Теперь со мной моя семья, поэтому я очень благодарен. Также спасибо жене, которая облетела весь мир, чтобы приехать сюда. Я очень рад быть с ними, и это также бонус к победе».

Фото: twitter.com/atptour

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