Харри вывел сына на корт после четвертого круга в Шанхае. Он в день 28-летия впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса»

22-я ракетка мира Николас Харри в четвертом круге в Шанхае обыграл Диего Шварцмана – 6:3, 5:7, 6:3.

После матча к нему на корт вышел его сын Хуан.

Чилиец впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса». Сегодня ему исполнилось 28 лет.

Теперь Харри сыграет с Карлосом Алькарасом или Григором Димитровым.

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