Харри вывел сына на корт после четвертого круга в Шанхае. Он в день 28-летия впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса»

Теги ATP Shanghai Rolex Masters Николас Харри Диего Шварцман Теннис

22-я ракетка мира Николас Харри в четвертом круге в Шанхае обыграл Диего Шварцмана – 6:3, 5:7, 6:3.

После матча к нему на корт вышел его сын Хуан.

Чилиец впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса». Сегодня ему исполнилось 28 лет.

Теперь Харри сыграет с Карлосом Алькарасом или Григором Димитровым.

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1 комментарий

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bobodo12
Харри его не вывел, а Хуанито сам к нему пришёл. Круто пришёл, вообще классно.
Бывают же настолько позитивные кадры, хочется смотреть и смотреть.
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