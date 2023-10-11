Джокович поддержал претензии к мячам в туре: «Я не понимаю, почему ATP молчит»

Новак Джокович отреагировал на критику мячей в туре.

Теннисисты жалуются, что на всех турнирах играют разными мячами, и из-за этого повышается риск травм. На этой неделе №366 Гастао Элиаш потребовал у ATP компенсацию за игру плохими мячами.

«Конечно, существует связь между частыми травмами запястья, локтя, плеча и качеством мячей и их постоянной сменой. Я абсолютно за то, чтобы выбрать один мяч, которым мы будем играть на всех турнирах ATP.

С ТБШ все по-другому и сложнее, потому что каждый из них имеет отдельные договоренности с компаниями-производителями мячей. Но почему-то то же самое происходит в ATP-туре: каждый турнир имеет право вести переговоры с техническими спонсорами.

Но я считаю, нам нужно найти способ объединиться, чтобы в каждой категории был один мяч – конечно, в зависимости от покрытия. Иногда, в зависимости от того, где мы играем, мячи меняются три раза за три недели, и это влияет на здоровье игроков. В этом смысле я поддерживаю жалобы игроков, которые просят ATP решить проблему. Они должны найти решение.

Я не видел, чтобы ATP выступила с каким-либо заявлением на тему жалоб, и для меня это непонятно. Когда топ-игроки пытаются публично достучаться до вас и говорят: «Эй, давайте обсудим эту тему!», вы должны сделать заявление, обратиться к ним, сказать: «Окей, мы поняли, давайте обсудим».

Давайте посмотрим, существует ли какой-то процесс, в рамках которого игроки задают вопросы, а тур собирает мнение значительной группы теннисистов, чтобы узнать, что думают все, и достичь компромисса.

Я не понимаю, почему они молчат. Надеюсь, они поймут, что нужна прямая коммуникация. Нужно объявлять, что информация обрабатывается, процесс идет. Молчание ничего не изменит».

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