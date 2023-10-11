Джокович поддержал претензии к мячам в туре: «Я не понимаю, почему ATP молчит»

Теги Новак Джокович ATP Теннис

Новак Джокович отреагировал на критику мячей в туре.

Теннисисты жалуются, что на всех турнирах играют разными мячами, и из-за этого повышается риск травм. На этой неделе №366 Гастао Элиаш потребовал у ATP компенсацию за игру плохими мячами.

«Конечно, существует связь между частыми травмами запястья, локтя, плеча и качеством мячей и их постоянной сменой. Я абсолютно за то, чтобы выбрать один мяч, которым мы будем играть на всех турнирах ATP.

С ТБШ все по-другому и сложнее, потому что каждый из них имеет отдельные договоренности с компаниями-производителями мячей. Но почему-то то же самое происходит в ATP-туре: каждый турнир имеет право вести переговоры с техническими спонсорами.

Но я считаю, нам нужно найти способ объединиться, чтобы в каждой категории был один мяч – конечно, в зависимости от покрытия. Иногда, в зависимости от того, где мы играем, мячи меняются три раза за три недели, и это влияет на здоровье игроков. В этом смысле я поддерживаю жалобы игроков, которые просят ATP решить проблему. Они должны найти решение.

Я не видел, чтобы ATP выступила с каким-либо заявлением на тему жалоб, и для меня это непонятно. Когда топ-игроки пытаются публично достучаться до вас и говорят: «Эй, давайте обсудим эту тему!», вы должны сделать заявление, обратиться к ним, сказать: «Окей, мы поняли, давайте обсудим».

Давайте посмотрим, существует ли какой-то процесс, в рамках которого игроки задают вопросы, а тур собирает мнение значительной группы теннисистов, чтобы узнать, что думают все, и достичь компромисса.

Я не понимаю, почему они молчат. Надеюсь, они поймут, что нужна прямая коммуникация. Нужно объявлять, что информация обрабатывается, процесс идет. Молчание ничего не изменит».

Теннисисты безумно чувствительны: ощущают разницу в составе резины мячей, а Федерер понимает, когда корт недостаточно мыли

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13 комментариев

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Генадий Адамов
ну вот и Ноле подключился, один карась не проявился
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Alex Morhan
Ответ alex savca
Стасик всегда знает (даже лучше самого Джоковича) что делает /имеет в виду Джокович.
И он в этом не одинок. Тут есть люди, которые могут курсовую( а то и что побольше) написать на тему "внутренний мир Новака Джоковича"
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Alex Morhan
Ну вот, сказал очевидные вещи про мячи, чтобы не говорили, что именно из-за молчания Джоковича/Алькараса их то не меняют) Теперь считайте дни, когда Медведев подтвердит, что с мячами всё стало в порядке)
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N.S.A.8.5
Но ведь с ними ты выиграл три Шлема.
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alex savca
Ответ Stas Salesov
Будет собираться Совет игроков, там все и обсудят в любом случае, а Джокович просто пытается набить себе очки на участившихся публичных жалобах, до этого ему все норм было, хотя прекрасно знал о проблеме
Стасик всегда знает (даже лучше самого Джоковича) что делает /имеет в виду Джокович.
+3
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Stas Salesov
Ответ Alex Morhan
Ну вот, сказал очевидные вещи про мячи, чтобы не говорили, что именно из-за молчания Джоковича/Алькараса их то не меняют) Теперь считайте дни, когда Медведев подтвердит, что с мячами всё стало в порядке)
Будет собираться Совет игроков, там все и обсудят в любом случае, а Джокович просто пытается набить себе очки на участившихся публичных жалобах, до этого ему все норм было, хотя прекрасно знал о проблеме
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Leo Bonart
Ответ Alex Morhan
Совет игроков целый год думает собраться? Когда не говорил(хотя о мячах он сказал ещё в Австралии) - "первая ракетка не говорил о проблеме", сказал - "а Джокович просто пытается набить себе очки на участившихся публичных жалобах", классика. Когда тот же Медведев говорит постоянно это называется "ноет и оправдание поражению"
Последнее смешнее всего, ибо на мячи Медведев внезапно жалуется после побед
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Kironbet
Ответ N.S.A.8.5
Но ведь с ними ты выиграл три Шлема.
Ну может с ними связано то, что в этом году Новак часто тренируется и даже играет в бондже на всю руку?
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Сергей48
Конечно! Это было бы абсолютно верное решение, выбрать один мяч и играть им на всех турнирах ATP🎾
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jbzbmxgyrb
Ответ Генадий Адамов
ну вот и Ноле подключился, один карась не проявился
Он сказал что его все устраивает
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Alex Morhan
Ответ Stas Salesov
Будет собираться Совет игроков, там все и обсудят в любом случае, а Джокович просто пытается набить себе очки на участившихся публичных жалобах, до этого ему все норм было, хотя прекрасно знал о проблеме
Совет игроков целый год думает собраться? Когда не говорил(хотя о мячах он сказал ещё в Австралии) - "первая ракетка не говорил о проблеме", сказал - "а Джокович просто пытается набить себе очки на участившихся публичных жалобах", классика. Когда тот же Медведев говорит постоянно это называется "ноет и оправдание поражению"
+2
-2
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Leo Bonart
Ответ Alex Morhan
И он в этом не одинок. Тут есть люди, которые могут курсовую( а то и что побольше) написать на тему "внутренний мир Новака Джоковича"
Тут есть даже поклонники Джоковича, ненавидящие Медведева, при полной взаимной симпатии самих спортсменов
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