Эдуар Роже-Васслен: «Качество мячей стало просто ужасным с тех пор, как начался ковид»
Эдуар Роже-Васслен прокомментировал жалобы игроков на мячи.
Чемпион 26 парных турниров поддержал Даниила Медведева и других теннисистов, недовольных качеством и постоянными сменами мячей.
«Качество мячей стало просто ужасным с тех пор, как начался ковид. Это для экономии или просто потому что сложно достать нужные материалы? Но это большая проблема, многие игроки страдают», – написал Роже-Васслен.
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