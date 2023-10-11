Эдуар Роже-Васслен: «Качество мячей стало просто ужасным с тех пор, как начался ковид»

Эдуар Роже-Васслен прокомментировал жалобы игроков на мячи.

Чемпион 26 парных турниров поддержал Даниила Медведева и других теннисистов, недовольных качеством и постоянными сменами мячей.

«Качество мячей стало просто ужасным с тех пор, как начался ковид. Это для экономии или просто потому что сложно достать нужные материалы? Но это большая проблема, многие игроки страдают», – написал Роже-Васслен.

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