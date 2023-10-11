Чжэнчжоу (WTA). 2-й круг. Звонарева сыграет с Калининой, Гарсия – с Паолини, Саккари встретится с Циньвэнь Чжэн

Теги результаты WTA Zhengzhou Open Теннис

Вера Звонарева сыграет с Ангелиной Калининой во втором круге в Чжэнчжоу.

Сетка турнира здесь.

Bank of Communications Zhengzhou Open

Чжэнчжоу, Китай

9 – 15 октября 2023

WTA 500

Призовой фонд – 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Вера Звонарева (Россия) Ангелина Калинина (Украина)
Дата проведения
11 октября, 10.00
Онлайн матча

 

Чжосюань Бай (Китай) Дарья Касаткина (Россия)
Дата проведения
12 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Людмила Самсонова (Россия) Лаура Зигемунд (Германия)
Дата проведения
12 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Жасмин Паолини (Италия) Каролин Гарсия (Франция)
Дата проведения
11 октября, 11.30
Онлайн матча

 

Циньвэнь Чжэн (Китай) Мария Саккари (Греция)
Дата проведения
11 октября, 13.30
Онлайн матча

 

Леся Цуренко (Украина) Донна Векич (Хорватия)
Дата проведения
11 октября, 15.00
Онлайн матча

 

Онс Жабер (Тунис) Лючия Бронцетти (Италия)
Дата проведения
12 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Барбора Крейчикова (Чехия) Петра Мартич (Хорватия)
Дата проведения
12 октября, 03.00
Онлайн матча

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