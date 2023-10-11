Чжэнчжоу (WTA). 2-й круг. Звонарева сыграет с Калининой, Гарсия – с Паолини, Саккари встретится с Циньвэнь Чжэн

Вера Звонарева сыграет с Ангелиной Калининой во втором круге в Чжэнчжоу.

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Bank of Communications Zhengzhou Open

Чжэнчжоу, Китай

9 – 15 октября 2023

WTA 500

Призовой фонд – 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг