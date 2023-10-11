Чжэнчжоу (WTA). 2-й круг. Звонарева сыграет с Калининой, Гарсия – с Паолини, Саккари встретится с Циньвэнь Чжэн
Вера Звонарева сыграет с Ангелиной Калининой во втором круге в Чжэнчжоу.
Сетка турнира здесь.
Bank of Communications Zhengzhou Open
Чжэнчжоу, Китай
9 – 15 октября 2023
WTA 500
Призовой фонд – 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 11 октября, 10.00
- Дата проведения
- 12 октября, 03.00
- Дата проведения
- 12 октября, 03.00
- Дата проведения
- 11 октября, 11.30
- Дата проведения
- 11 октября, 13.30
- Дата проведения
- 11 октября, 15.00
- Дата проведения
- 12 октября, 03.00
- Дата проведения
- 12 октября, 03.00
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