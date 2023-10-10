Турнир в Цинциннати не переедет в Шарлотт и с 2025-го станет двухнедельным

Теги ATP WTA Western & Southern Open Теннис

Комбинированный турнир Western & Southern Open, основанный в 1899-м, сохранит прописку в Цинциннати.

В прошлом году его купил миллиардер Бен Наварро – отец 47-й ракетки мира Эммы Наварро и владелец турнира в Чарлстоне. Вскоре стало известно о планах новых владельцев перенести соревнования в Шарлотт – к 2026 году там собирались построить теннисный центр за 400 миллионов долларов.

По неизвестным причинам от этих планов решили отказаться. В итоге турнир останется в Цинциннати еще на 25 лет. В следующем году соревнования отметят 125-летие. С 2025-го турнир расширит сетку до 96 игроков и станет двухнедельным.

Турниру в Цинциннати 120 лет, но Сафин считал его унылым. Несмотря на любимые теннисистами американские горки

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