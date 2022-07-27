Отец №153 Эммы Наварро купил «Мастерс» в Цинциннати (Sports Business Journal)

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Миллиардер Бен Наварро купил у USTA лицензию на проведение «Мастерса» в Цинциннати, сообщает Sports Business Journal.

Передача лицензии еще должна быть одобрена Советом директоров ATP, а также WTA, поскольку Наварро вместо USTA возьмет на себя аренду лицензии WTA, принадлежащую Octagon.

Сумма сделки неизвестна, но в июне источники сообщали изданию, что у USTA есть предложения до 250 млн долларов.

Наварро – основатель и генеральный директор Sherman Financial Group. Его дочь – 153-я ракетка мира Эмма Наварро.

В 2018 году Наварро купил турнир WTA в Чарлстоне и недавно завершил там реконструкцию стадиона.

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