Бадоса о критике мячей на мужских турнирах: «У нас в WTA уже много лет те же проблемы. Нужны изменения в обоих турах»

Теги ATP WTA Гастао Элиаш Теннис Сандгрен Паула Бадоса Теннис

Паула Бадоса пожаловалась на мячи, которыми играют в WTA-туре.

Накануне 366-я ракетка мира Гастао Элиаш потребовал у ATP компенсацию за игру плохими мячами, назвав нынешнюю ситуацию «бесчеловечной».

Его поддержал Теннис Сандгрен: «Согласен. Никогда не видел ничего подобного».

Паула Бадоса тоже отреагировала: «Согласна! К сожалению, это касается не только ATP... У нас в WTA уже много лет те же проблемы. Нужны изменения в обоих турах».

«Я требую, чтобы ATP заплатила за физиотерапию, которая мне потребуется». 366-я ракетка – о мячах 

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