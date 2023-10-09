«Я требую, чтобы ATP заплатила за физиотерапию, которая мне потребуется». 366-я ракетка – о мячах

Теги ATP Гастао Элиаш Теннис

Гастао Элиаш потребовал у ATP компенсацию за игру плохими мячами.

На этой неделе 366-я ракетка мира выступает на «Челленджере» в Буэнос-Айресе.

«Я требую, чтобы ATP заплатила за физиотерапию, которая мне потребуется после того, как я поиграл теми мячами, которыми они заставляют нас играть. Я в туре уже много лет и никогда ничего подобного не видел.

Это бесчеловечно!»

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2 комментария

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Vlad Zhuravlev
Что-то 300-е ракетки мира разошлись)
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