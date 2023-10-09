236-я ракетка мира: «Федерер и Надаль ни разу не открыли рот и не поборолись за права игроков»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Вашек Поспишил Марко Трунжеллити PTPA Теннис

Марко Трунжеллити раскритиковал Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

236-я ракетка мира считает их причастными к тому, что в теннисе существует большой разрыв между заработками топов и всех остальных.

«Кому-то это не понравится, но Федерер и Надаль всегда молчали. Они причастны к тому, что система настолько плохая – потому что они ни разу не открыли рот и не поборолись за права игроков.

Если они что-то и делали, то внутри системы, и это ничего не меняло. Только в этом году призовые на «Челленджерах» немного изменились – но они все равно позорные. А ведь мы якобы пережили золотую эпоху в истории тенниса.

Они причастны к тому, что только 80-100 человек могут зарабатывать на жизнь теннисом. И это всегда меня беспокоило и продолжит беспокоить. Как игроки они очень хорошие, но как люди они мне не нравятся – потому что не пытались изменить систему для всех.

А Джокович и Поспишил сейчас это делают. Хотя работа с PTPA отнимает время и силы».

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27 комментариев

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almagrosp
Ответ TennisForever
Федерер и Надаль побеждали и зарабатывали,кто тебе мешает так же сделать ?
Примитивная и узколобая логика. Потому что все не могут побеждать
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Alex Morhan
Ответ Никита Волк
"А Джокович и Поспишил сейчас это делают." Что они делают? Точно так же ничего, как и Федерер с Надалем. Зазывают в свою контору, но ничего не делают, как с мячами, проблема с которыми весь год, а Гаске об этом еще и в прошлом говорил
Чтобы оценить "Что они делают?" нужно лет 10-15. А не сводить это к "мячи всё ещё старые, значит ничего не делают". Вроде как призовые повышаются для низко рейтинговых игроков, как минимум. Можно рассказывать, что это АТП сама, но раньше и такого почему-то не было
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nadal fan girl
Ответ TennisForever
Федерер и Надаль побеждали и зарабатывали,кто тебе мешает так же сделать ?
не все так просто
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sedric
Чуваку еще надо сказать спасибо, что он в виде спорта, где нет никаких квот, т.е. у всех есть одинаковые шансы побороться на челиках за топ 100. Посмотрел бы я на него, если бы он был каким-нибудь прыгуном в воду с квотой в два человека на крупных турнирах, а все остальные выступают дома на первенствах водокачки за гроши, параллельно имея другую работу. В конце концов, если ты бездарный одиночник, всегда есть возможность уйти в пару, где меньше конкуренции, но больше денег, по сравнению с челиками. А чувак хочет всю жизнь по челикам катать, еще и хорошее бабло иметь. Чтобы иметь хорошее бабло, надо для этого что-то сделать.
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Alex Morhan
Ответ sedric
Чуваку еще надо сказать спасибо, что он в виде спорта, где нет никаких квот, т.е. у всех есть одинаковые шансы побороться на челиках за топ 100. Посмотрел бы я на него, если бы он был каким-нибудь прыгуном в воду с квотой в два человека на крупных турнирах, а все остальные выступают дома на первенствах водокачки за гроши, параллельно имея другую работу. В конце концов, если ты бездарный одиночник, всегда есть возможность уйти в пару, где меньше конкуренции, но больше денег, по сравнению с челиками. А чувак хочет всю жизнь по челикам катать, еще и хорошее бабло иметь. Чтобы иметь хорошее бабло, надо для этого что-то сделать.
Аналогия максимально точная. Теннис надо сравнить с профессиональными лигами американского спорта или гольфом тем же, а не прыгунами в воду, где в принципе на уровне целого вида совершенно другие деньги
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Istianoff
Просто базу выдал, чвсники енот и бычок делали все, только в своих интересах.
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Kironbet
Ответ as009595@icloud.com
Федерер и Надаль возвели теннис на пик популярности, а этот ноунейм сам виноват, а Новак просто голоса собирает как политик, шоумен, пародист, одним словом монегаск
А Новак конечно не возвел да? Со своими 24 то шлемами… 😂
….
он один из Биг4 борется за права тех, кто не на верхушке. Это по факту. Остальные сильно боялись/боятся за свою репутацию…
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Alex Morhan
Ответ JozY
Что делает Джокович с Поспишилом, если они все равно позорные? Чёт в футболе команды из третьей лиги не орут про заработки как у грандов.
В футболе зарабатывают 80-100 человек? Кто орёт про заработки, как у топов? Почти в любом спорте с соизмеримыми деньгами, как в теннисе, зарабатывает значительно большее число профессионалов. И тут речь не про зарабатывать в год, как Роджер Федерер, что очевидно, но не всем, видимо
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Alex Morhan
Ответ Никита Волк
Может быть делают что-то, о чем мы не знаем, но на публику Новак говорил, что мячи другие, но они ему нравятся и он не жалуется, хотя все остальные игроки жалуются. Алькарас так же, мячи другие, играть тяжело, но нужно терпеть и привыкать. Кому интересно мнение каких-то сотых ракеток, если главного теннисиста тура все устраивает?
Делать и получать результат не одно и тоже. Так же с мячами, все о них высказывались негативно. Кто-то категорично, Новак говорил, что доводить матч до победы ими сложнее, но играть надо в любых условиях. Дальше то что? Есть совет игроков АТП и слова, что к игрокам там прислушиваются в последнюю очередь, есть ПТПА в которой сколько людей в принципе? Лет через пять может это изменится
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Боримир
Вот она горькая правда
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Дмитрий
Ответ TennisForever
Федерер и Надаль побеждали и зарабатывали,кто тебе мешает так же сделать ?
Как это вообще должно выглядеть?😂 Мы слишком много зарабатываем! Это не справедливо! Прекратите нам столько платить!!!
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almagrosp
Ответ Дмитрий
Как это вообще должно выглядеть?😂 Мы слишком много зарабатываем! Это не справедливо! Прекратите нам столько платить!!!
А ты думаешь сами турниры и АТП в частности на сухом пайке сидят?
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Никита Волк
Ответ Alex Morhan
Чтобы оценить "Что они делают?" нужно лет 10-15. А не сводить это к "мячи всё ещё старые, значит ничего не делают". Вроде как призовые повышаются для низко рейтинговых игроков, как минимум. Можно рассказывать, что это АТП сама, но раньше и такого почему-то не было
Может быть делают что-то, о чем мы не знаем, но на публику Новак говорил, что мячи другие, но они ему нравятся и он не жалуется, хотя все остальные игроки жалуются.
Алькарас так же, мячи другие, играть тяжело, но нужно терпеть и привыкать.
Кому интересно мнение каких-то сотых ракеток, если главного теннисиста тура все устраивает?
0
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Nikolay Stavrogin
Сложная тема
С одной стороны понятно, что надаль и федерер всегда плыли по течению и не будут такими вещами заниматься, с другой, очень трудно помочь теннису, когда вта сжирает практически половину пирога доходов от трансляций и билетов атп, хотя все понимают, что заслуживают максимум 1/10 пирога и 200я ракетка атп на изи обыграет серену на пике в 2х коротких сетах.
Не было бы такой дурной системы, хватало бы на 200 игроков атп как минимум.
Вот сравним игроков 90х, например. У Штеффи 22 шлема и 107 титулов в общем, а призовых за карьеру 21 млн, а у Агасси 8 шлемов при 60 титулах, а призовых за карьеру 31 млн. В 80х - Лендл, 21млн при 8 шлемах и 94 титулах, а Навратилова при 18 шлемах и 167 титулах те же 21млн.
И это при том, что тогда женский теннис был популярнее, чем сейчас.
А сейчас? призовые уже равные на шлемах и практически на всех мастерсах.
Короче, это как современные ситкомы. Все понимают, почему ситкомы нулевых легендарны и их до сих пор пересматривают и так же прекрасно понимают, почему сейчас таких нет и почему они ужасны. Но сделать ничего не могут из-за повестки.
Система ущербна и тут не понятно даже, как это изменить при современных реалиях.
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Хозяин патриотов
Надаль и Федерер своей игрой сделали теннис одним из самых популярных видов спорта в мире. Благодаря им теперь хоть вся первая сотня может зарабатывать большие деньги и не бедствовать и после завершения карьеры!) А что касается челленджеров, там да, действительно очень хороший уровень, но если никто не смотрит это кроме ставочников, то за что платить большие деньги?) У кого хватает таланта и трудолюбия чтобы выбиться из этого болота, те и получают всякие плюшки. Всё также как и в реальной жизни, нужно бороться за место под солнцем)
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sedric
Ответ Alex Morhan
В футболе зарабатывают 80-100 человек? Кто орёт про заработки, как у топов? Почти в любом спорте с соизмеримыми деньгами, как в теннисе, зарабатывает значительно большее число профессионалов. И тут речь не про зарабатывать в год, как Роджер Федерер, что очевидно, но не всем, видимо
В любом это в каком? Сравнивать командные и одиночные виды спорта глупо. Поэтому футболы, баскетболы сразу нужно отметать. Остается какой-нибудь бокс или формула 1, где сдается мне, примерно столько же человек нормально зарабатывают. А в остальных одиночных видах с деньгами все еще хуже, так там еще и квоты. Каждый третий спортсмен из Европы олимпийских видов, который не может пробиться в сборную, вынужден подрабатывать.
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Alex Morhan
Ответ sedric
В любом это в каком? Сравнивать командные и одиночные виды спорта глупо. Поэтому футболы, баскетболы сразу нужно отметать. Остается какой-нибудь бокс или формула 1, где сдается мне, примерно столько же человек нормально зарабатывают. А в остальных одиночных видах с деньгами все еще хуже, так там еще и квоты. Каждый третий спортсмен из Европы олимпийских видов, который не может пробиться в сборную, вынужден подрабатывать.
Сравнивают на уровне денег, которые есть в конкретном виде спорта. В олимпийских видах денег меньше во сколько раз ? Гольф, наверное, ближе всего к теннису. И насколько я знаю, теннис в топ-5 входит по полярности в мире
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sedric
Ответ Alex Morhan
Сравнивают на уровне денег, которые есть в конкретном виде спорта. В олимпийских видах денег меньше во сколько раз ? Гольф, наверное, ближе всего к теннису. И насколько я знаю, теннис в топ-5 входит по полярности в мире
Мы не можем сравнивать баскетбол и теннис, потому что баскетбол командный вид спорта. Там в любом случае обитают больше людей, чем в одиночном теннисе. Плюс, в той же НБА вся система построена на том, чтобы зарабатывала лига, а не владельцы. В футболе вообще все решает то, насколько у тебя богатый владелец. Гольф не смотрю, но это очень нишевый вид спорта. Думается, там тоже не больше ста человек имеют хорошие деньги. В фигурном катании за ЧМ ты получишь около 50k. В теннисе за шлем 3 ляма. Вот и разница.
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Alex Morhan
Ответ sedric
Мы не можем сравнивать баскетбол и теннис, потому что баскетбол командный вид спорта. Там в любом случае обитают больше людей, чем в одиночном теннисе. Плюс, в той же НБА вся система построена на том, чтобы зарабатывала лига, а не владельцы. В футболе вообще все решает то, насколько у тебя богатый владелец. Гольф не смотрю, но это очень нишевый вид спорта. Думается, там тоже не больше ста человек имеют хорошие деньги. В фигурном катании за ЧМ ты получишь около 50k. В теннисе за шлем 3 ляма. Вот и разница.
Разница как раз в разрыве между 3 лямами и тем, что люди даже в плюс не выходят. В нба сколько игроков? каких-нибудь 600, это сильно больше, чем в теннисе? И даже если больше, так на меньшее число людей деньги делить легче. А система, да, так вот про неё и речь. Сколько зарабатывают те или иные турниры и процент от этого для игроков. И сила игроков в теннисом мире в принципе на данный момент
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sedric
Ответ Alex Morhan
Разница как раз в разрыве между 3 лямами и тем, что люди даже в плюс не выходят. В нба сколько игроков? каких-нибудь 600, это сильно больше, чем в теннисе? И даже если больше, так на меньшее число людей деньги делить легче. А система, да, так вот про неё и речь. Сколько зарабатывают те или иные турниры и процент от этого для игроков. И сила игроков в теннисом мире в принципе на данный момент
Так в НБА огромный отсев. Там есть квота 15 человек на команду, и попадают туда только достойные, способные дать пользу. Это закрытый клуб. А если ты попасть не смог, ты или уезжаешь, или бегаешь по g-лигам за значительно меньшую сумму. Так и в теннисе. Цифра 100 же берется не из потолка, это кол-во людей, которые благодаря своему рейтингу попадают на мастерсы и шлемы, т.е. имеют возможность заработать на них хорошие деньги. А если ты попасть не можешь, то для тебя предусмотрены другие варианты, но уже за значительно меньшие деньги.
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TennisForever
Федерер и Надаль побеждали и зарабатывали,кто тебе мешает так же сделать ?
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