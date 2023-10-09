236-я ракетка мира: «Федерер и Надаль ни разу не открыли рот и не поборолись за права игроков»

Марко Трунжеллити раскритиковал Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

236-я ракетка мира считает их причастными к тому, что в теннисе существует большой разрыв между заработками топов и всех остальных.

«Кому-то это не понравится, но Федерер и Надаль всегда молчали. Они причастны к тому, что система настолько плохая – потому что они ни разу не открыли рот и не поборолись за права игроков.

Если они что-то и делали, то внутри системы, и это ничего не меняло. Только в этом году призовые на «Челленджерах» немного изменились – но они все равно позорные. А ведь мы якобы пережили золотую эпоху в истории тенниса.

Они причастны к тому, что только 80-100 человек могут зарабатывать на жизнь теннисом. И это всегда меня беспокоило и продолжит беспокоить. Как игроки они очень хорошие, но как люди они мне не нравятся – потому что не пытались изменить систему для всех.

А Джокович и Поспишил сейчас это делают. Хотя работа с PTPA отнимает время и силы».

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