236-я ракетка мира: «Федерер и Надаль ни разу не открыли рот и не поборолись за права игроков»
Марко Трунжеллити раскритиковал Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.
236-я ракетка мира считает их причастными к тому, что в теннисе существует большой разрыв между заработками топов и всех остальных.
«Кому-то это не понравится, но Федерер и Надаль всегда молчали. Они причастны к тому, что система настолько плохая – потому что они ни разу не открыли рот и не поборолись за права игроков.
Если они что-то и делали, то внутри системы, и это ничего не меняло. Только в этом году призовые на «Челленджерах» немного изменились – но они все равно позорные. А ведь мы якобы пережили золотую эпоху в истории тенниса.
Они причастны к тому, что только 80-100 человек могут зарабатывать на жизнь теннисом. И это всегда меня беспокоило и продолжит беспокоить. Как игроки они очень хорошие, но как люди они мне не нравятся – потому что не пытались изменить систему для всех.
А Джокович и Поспишил сейчас это делают. Хотя работа с PTPA отнимает время и силы».
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он один из Биг4 борется за права тех, кто не на верхушке. Это по факту. Остальные сильно боялись/боятся за свою репутацию…
Алькарас так же, мячи другие, играть тяжело, но нужно терпеть и привыкать.
Кому интересно мнение каких-то сотых ракеток, если главного теннисиста тура все устраивает?
С одной стороны понятно, что надаль и федерер всегда плыли по течению и не будут такими вещами заниматься, с другой, очень трудно помочь теннису, когда вта сжирает практически половину пирога доходов от трансляций и билетов атп, хотя все понимают, что заслуживают максимум 1/10 пирога и 200я ракетка атп на изи обыграет серену на пике в 2х коротких сетах.
Не было бы такой дурной системы, хватало бы на 200 игроков атп как минимум.
Вот сравним игроков 90х, например. У Штеффи 22 шлема и 107 титулов в общем, а призовых за карьеру 21 млн, а у Агасси 8 шлемов при 60 титулах, а призовых за карьеру 31 млн. В 80х - Лендл, 21млн при 8 шлемах и 94 титулах, а Навратилова при 18 шлемах и 167 титулах те же 21млн.
И это при том, что тогда женский теннис был популярнее, чем сейчас.
А сейчас? призовые уже равные на шлемах и практически на всех мастерсах.
Короче, это как современные ситкомы. Все понимают, почему ситкомы нулевых легендарны и их до сих пор пересматривают и так же прекрасно понимают, почему сейчас таких нет и почему они ужасны. Но сделать ничего не могут из-за повестки.
Система ущербна и тут не понятно даже, как это изменить при современных реалиях.