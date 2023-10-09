Рублев – Маннарино после разгрома: «Прости, друг, я сегодня нереально играл»

Теги ATP Адриан Маннарино Shanghai Rolex Masters Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев извинился перед Адрианом Маннарино после матча.

Рублев разгромил его 6:3, 6:0.

«Прости, друг, я сегодня нереально играл», – сказал россиянин.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leo Bonart
И в этом весь Рублев
Слишком добрый для топа, но язык не повернется сказать, что это плохо
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leo Bonart
Ответ Радость Ди Мария
Хватит уже извиняться - пора выгрызать мастерс.
И ТБШ, можно и с извинениями
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Радость Ди Мария
Ответ Leo Bonart
И в этом весь Рублев Слишком добрый для топа, но язык не повернется сказать, что это плохо
Хватит уже извиняться - пора выгрызать мастерс.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Радость Ди Мария
Ответ Leo Bonart
И ТБШ, можно и с извинениями
Надо двигаться по-этапно. Андрюха, да - добричелло.
Любимый российский игрок. Немного псих канеш+)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Двойка Бубнова
Рублев прямо готовый персонаж для романа Достоевского или фильма Тарковского
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Ответ Leo Bonart
И в этом весь Рублев Слишком добрый для топа, но язык не повернется сказать, что это плохо
Он его ещё и с победой в Астане поздравил)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
инок
Очень хорошее впечатление оставляет Рублев своей игрой, так и хочется, что бы сохранил свой кураж до конца турнира.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий