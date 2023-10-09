Рублев – Маннарино после разгрома: «Прости, друг, я сегодня нереально играл»
Андрей Рублев извинился перед Адрианом Маннарино после матча.
Рублев разгромил его 6:3, 6:0.
«Прости, друг, я сегодня нереально играл», – сказал россиянин.
Андрей Рублев извинился перед Адрианом Маннарино после матча.
Рублев разгромил его 6:3, 6:0.
«Прости, друг, я сегодня нереально играл», – сказал россиянин.
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