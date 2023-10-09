Рублев о том, выполняет ли цели на сезон: «У меня нет четко установленных целей. Цель одна – прибавлять, становиться лучше»

Теги ATP Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев рассказал, выполняет ли цели на сезон.

«Не знаю. Если честно, у меня нет четко установленных целей. Цель одна – прибавлять, становиться лучше. И если это приведет к большим титулам – так даже лучше. Если нет – продолжаю работать.

Конечно, я бы хотел дальше пройти на «Больших шлемах», но в этом году у меня три четвертьфинала – такого никогда раньше не было. Это хорошее достижение. Титул в Монте-Карло.

Сейчас цель – постараться квалифицироваться на итоговый».

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