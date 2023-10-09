Рейтинг WTA. Самсонова вернулась в топ-20, Мирра Андреева дебютировала в топ-50
Мирра Андреева дебютировала в топ-50 рейтинга WTA.
Людмила Самсонова за счет финала в Пекине вернулась в топ-20.
Положение на 9 октября 2023
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|9480
|2 (2)
|Ига Швентек (Польша)
|8890
|3 (3)
|Коко Гауфф (США)
|6455
|4 (4)
|Джессика Пегула (США)
|5955
|5 (5)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|5870
|6 (6)
|Мария Саккари (Греция)
|4475
|7 (7)
|Онс Жабер (Тунис)
|4150
|8 (8)
|Маркета Вондроушова (Чехия)
|3839
|9 (9)
|Каролина Мухова (Чехия)
|3664
|10 (10)
|Каролин Гарсия (Франция)
|3450
|12 (13)
|Дарья Касаткина (Россия)
|2830
|16 (22)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2595
|17 (16)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|2550
|22 (20)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2035
|27 (27)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1685
|37 (39)
|Анна Блинкова (Россия)
|1298
|50 (60)
|Мирра Андреева (Россия)
|1128
|61 (62)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|985
|66 (63)
|Диана Шнайдер (Россия)
|950
|67 (68)
|Элина Аванесян (Россия)
|943
|81 (81)
|Камилла Рахимова (Россия)
|836
|82 (83)
|Анна Калинская (Россия)
|833
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии