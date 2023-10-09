Рейтинг WTA. Самсонова вернулась в топ-20, Мирра Андреева дебютировала в топ-50

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Мирра Андреева дебютировала в топ-50 рейтинга WTA.

Людмила Самсонова за счет финала в Пекине вернулась в топ-20.

WTA Singles Rankings

Положение на 9 октября 2023

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 9480
2 (2) Ига Швентек (Польша) 8890
3 (3) Коко Гауфф (США) 6455
4 (4) Джессика Пегула (США) 5955
5 (5) Елена Рыбакина (Казахстан) 5870
6 (6) Мария Саккари (Греция) 4475
7 (7) Онс Жабер (Тунис) 4150
8 (8) Маркета Вондроушова (Чехия) 3839
9 (9) Каролина Мухова (Чехия) 3664
10 (10) Каролин Гарсия (Франция) 3450
12 (13) Дарья Касаткина (Россия) 2830
16 (22) Людмила Самсонова (Россия) 2595
17 (16) Вероника Кудерметова (Россия) 2550
22 (20) Екатерина Александрова (Россия) 2035
27 (27) Анастасия Потапова (Россия) 1685
37 (39) Анна Блинкова (Россия) 1298
50 (60) Мирра Андреева (Россия) 1128
61 (62) Анастасия Павлюченкова (Россия) 985
66 (63) Диана Шнайдер (Россия) 950
67 (68) Элина Аванесян (Россия) 943
81 (81) Камилла Рахимова (Россия) 836
82 (83) Анна Калинская (Россия) 833

 

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