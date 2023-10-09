Чжэнчжоу (WTA). 1-й круг. Шнайдер поборется с Цуренко, Циньвэнь Чжэн – с Володько

Диана Шнайдер сыграет с Лесей Цуренко в первом круге в Чжэнчжоу.

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Bank of Communications Zhengzhou Open

Чжэнчжоу, Китай

9 – 15 октября 2023

WTA 500

Призовой фонд – 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Диана Шнайдер (Россия) – Леся Цуренко (Украина)

Нао Хибино (Япония) – Донна Векич (Хорватия)

Лючия Бронцетти (Италия) – Ханью Гуо (Китай)

Моюка Учиджима (Япония) – Жасмин Паолини (Италия)

Катерина Володько (Украина) – Циньвэнь Чжэн (Китай)

Ангелина Калинина (Украина) – Эллен Перес (Австралия)