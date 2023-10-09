Чжэнчжоу (WTA). 1-й круг. Шнайдер поборется с Цуренко, Циньвэнь Чжэн – с Володько
Диана Шнайдер сыграет с Лесей Цуренко в первом круге в Чжэнчжоу.
Сетка турнира здесь.
Bank of Communications Zhengzhou Open
Чжэнчжоу, Китай
9 – 15 октября 2023
WTA 500
Призовой фонд – 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
Диана Шнайдер (Россия) – Леся Цуренко (Украина)
Нао Хибино (Япония) – Донна Векич (Хорватия)
Лючия Бронцетти (Италия) – Ханью Гуо (Китай)
Моюка Учиджима (Япония) – Жасмин Паолини (Италия)
Катерина Володько (Украина) – Циньвэнь Чжэн (Китай)
Ангелина Калинина (Украина) – Эллен Перес (Австралия)
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