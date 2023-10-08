Медведев об условиях в Шанхае: «Корт всегда подходит одному игроку больше, чем другому, но я не думаю, что проиграл из-за этого»

Теги ATP Shanghai Rolex Masters Даниил Медведев Себастьян Корда Теннис

Даниил Медведев прокомментировал поражение от Себастьяна Корды в Шанхае.

Он проиграл 6:7(8), 2:6, упустив три сетбола в первой партии.

– Он сыграл хорошо. Я должен был выигрывать тай-брейк, но не получилось. В этом ключевая разница. Это дало ему небольшой импульс, и во второй партии он заиграл еще лучше.

Конечно, после такого первого сета я был морально подавлен. Вот и все. На мой взгляд, все решилось на тай-брейке, потому что в тот момент он играл не так хорошо, как в других матчах. Я не воспользовался этой возможностью и отправляюсь домой.

– Вы проиграли из-за корта? Ранее вы говорили, что корты стали медленнее, хотя должны быть одними из самых быстрых в туре.

– Не из-за него, хотя условия ему подошли больше. Корт был достаточно быстрым, чтобы делать виннерсы, но в то же время достаточно медленным, чтобы успеть подготовить свой удар. Ему это очень подошло.

Я привык к корту и сегодня играл лучше, чем вчера. Да, корт всегда подходит одному игроку больше, чем другому, но я не думаю, что проиграл из-за этого.

Вылет Медведева в Шанхае: сломанная ракетка, 3 двойных на тай-брейке и вопрос «что за #####?»

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12 комментариев

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sedric
"Корт был достаточно быстрым, чтобы делать виннерсы, но в то же время достаточно медленным, чтобы успеть подготовить свой удар." Это как? Типа когда бил Корда, то корт быстрый, чтобы ему сделать виннер. А когда бил Медведев, то корт медленный, чтобы дать возможность Корде подготовить удар. Так проблема тогда в Медведеве, а не в кортах.
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Костя Кот
проиграл из-за двойных на тай-брейке
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Генадий Адамов
Просто не внёс ничего нового, вот и всё, надо меняться как тот же Джокович, проиграл, сделал выводы и уже Даня не может ему достойно противостоять
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Antonbezb
Глупый слив на тае, мог спокойно выиграть 7-6 6-3, и не было бы никаких разговоров
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Hardy
это был плохой матч, и корт здесь не при чем
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Трёха Ника Киргиоса
Да типичное поражение Медведева в стиле поражений Де Минору или Агуту. Ожидаемое, я бы сказал. Непонятно, с какого недосыпа букмекеры оценили шансы пикующего Корды аж на «пятёрку».
Корда, конечно, неудобен, впрочем, если в очередной раз встретятся на Шлеме, то Даниил должен побеждать.
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kyckoba
Ответ sedric
"Корт был достаточно быстрым, чтобы делать виннерсы, но в то же время достаточно медленным, чтобы успеть подготовить свой удар." Это как? Типа когда бил Корда, то корт быстрый, чтобы ему сделать виннер. А когда бил Медведев, то корт медленный, чтобы дать возможность Корде подготовить удар. Так проблема тогда в Медведеве, а не в кортах.
Ну вы же додумываете, и додумываете ошибочно, и из этого делаете вывод)
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sedric
Ответ kyckoba
Ну вы же додумываете, и додумываете ошибочно, и из этого делаете вывод)
Ну у меня в предложении стоит и вопросительный знак, что как бы намекает, что я задаюсь вопросом, а не утверждаю, т.е. готов и поменять мнение, если что.
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