Медведев об условиях в Шанхае: «Корт всегда подходит одному игроку больше, чем другому, но я не думаю, что проиграл из-за этого»

Даниил Медведев прокомментировал поражение от Себастьяна Корды в Шанхае.

Он проиграл 6:7(8), 2:6, упустив три сетбола в первой партии.

– Он сыграл хорошо. Я должен был выигрывать тай-брейк, но не получилось. В этом ключевая разница. Это дало ему небольшой импульс, и во второй партии он заиграл еще лучше.

Конечно, после такого первого сета я был морально подавлен. Вот и все. На мой взгляд, все решилось на тай-брейке, потому что в тот момент он играл не так хорошо, как в других матчах. Я не воспользовался этой возможностью и отправляюсь домой.

– Вы проиграли из-за корта? Ранее вы говорили, что корты стали медленнее, хотя должны быть одними из самых быстрых в туре.

– Не из-за него, хотя условия ему подошли больше. Корт был достаточно быстрым, чтобы делать виннерсы, но в то же время достаточно медленным, чтобы успеть подготовить свой удар. Ему это очень подошло.

Я привык к корту и сегодня играл лучше, чем вчера. Да, корт всегда подходит одному игроку больше, чем другому, но я не думаю, что проиграл из-за этого.

Вылет Медведева в Шанхае: сломанная ракетка, 3 двойных на тай-брейке и вопрос «что за #####?»

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