Гонконг (WTA). Мирра Андреева сыграет с Ястремской, Павлюченкова – с Фетт, Рахимова встретится с Путинцевой, Блинкова – с Путинцевой

Теги Анастасия Павлюченкова WTA Виктория Азаренко Валерия Савиных Беатрис Хаддад Майя Prudential Hong Kong Tennis Open Анна Блинкова Камилла Рахимова Элина Аванесян Мирра Андреева Теннис

Прошла жеребьевка турнира WTA 250 в Гонконге, который пройдет на следующей неделе.

Мирра Андреева сыграет с Даяной Ястремской, а Элина Аванесян – с Ван Синюй (4).

Камилла Рахимова поборется Варварой Грачевой (8), а Анастасия Павлюченкова – с Яной Фетт.

Анна Блинкова (5) встретится Юлией Путинцевой, Валерия Савиных – с квалифаером.

Виктория Азаренко (1) начнет матчем с Лейлой Фернандес, Беатрис Хаддад-Майя – с Александрой Саснович.

Полностью сетка здесь.

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3 комментария

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antonanton_
«Рахимова встретится с Путинцевой, Блинкова с Путинцевой»

Не повезло Путинцевой в 1ом круге играть и с Рахимовой и с Блинковой
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Ivan Stasuk
Мирра походу всегда против Дианы теперь будет играть в первом круге) спецом что-ли свели...
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Ivan Stasuk
Ответ antonanton_
«Рахимова встретится с Путинцевой, Блинкова с Путинцевой» Не повезло Путинцевой в 1ом круге играть и с Рахимовой и с Блинковой
Почему бы и нет, завтра некоторые и квал и сразу первый круг играют
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