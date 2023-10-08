Гонконг (WTA). Мирра Андреева сыграет с Ястремской, Павлюченкова – с Фетт, Рахимова встретится с Путинцевой, Блинкова – с Путинцевой

Прошла жеребьевка турнира 250 в Гонконге, который пройдет на следующей неделе.

Мирра Андреева сыграет с Даяной Ястремской, а Элина Аванесян – с Ван Синюй (4).

Камилла Рахимова поборется Варварой Грачевой (8), а Анастасия Павлюченкова – с Яной Фетт.

Анна Блинкова (5) встретится Юлией Путинцевой, Валерия Савиных – с квалифаером.

Виктория Азаренко (1) начнет матчем с Лейлой Фернандес, Беатрис Хаддад-Майя – с Александрой Саснович.

Полностью сетка здесь.

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