Рыбакина четвертый раз подряд обыграла первую ракетку мира

Теги ATP China Open Арина Соболенко Елена Рыбакина Теннис

Пятая ракетка мира Елена Рыбакина победила №1 Арину Соболенко в четвертьфинале в Пекине – 7:5, 6:2.

Рыбакина шесть раз встречалась с первыми ракетками мира, последние четыре матча (в том числе три против Иги Швентек) она выиграла. Оба поражения – от Эшли Барти в 2020-м.

Она шестой раз в сезона обыграла соперницу из топ-10 (при двух поражениях). Общий счет стал 15:15.

Рыбакина вышла в шестой полуфинал в сезоне: первый был на Australian Open, все остальные – на турнирах WTA 1000.

Теперь Рыбакина встретится с Людмилой Самсоновой. Россиянка ведет в личных встречах 3:0.

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7 комментариев

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Leo Bonart
Внезапно Андреева больше проблем доставила
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Великий Алонсо
Ответ dimon 2.0
все матчи на турнире для транса не были прогулкой. ходил по острию бритвы. и это радует. бабский тур наконец приноровился играть против мужицкой подачи 200 кмч.
Рыбакина это не весь женский тур, а одна из лучших теннисисток мира. Причём у неё самой удары и подача не намного слабее чем у Соболенко
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Асель Кабышева
Ответ Leo Bonart
Внезапно Андреева больше проблем доставила
Просто она к ней не настроилась как нужно
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NEO99
Ответ dimon 2.0
все матчи на турнире для транса не были прогулкой. ходил по острию бритвы. и это радует. бабский тур наконец приноровился играть против мужицкой подачи 200 кмч.
Ты вообще думаешь, какую чушь пишешь?
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Stas Salesov
Молодцом Ленок) Жаль только, что чашку АО ей подарила
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Mobilis
Да похеру. Она сама бог царь и воинский начальник.
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