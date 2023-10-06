Рыбакина четвертый раз подряд обыграла первую ракетку мира

Пятая ракетка мира победила №1 в четвертьфинале в Пекине – 7:5, 6:2.

Рыбакина шесть раз встречалась с первыми ракетками мира, последние четыре матча (в том числе три против Иги Швентек) она выиграла. Оба поражения – от Эшли Барти в 2020-м.

Она шестой раз в сезона обыграла соперницу из топ-10 (при двух поражениях). Общий счет стал 15:15.

Рыбакина вышла в шестой полуфинал в сезоне: первый был на Australian Open, все остальные – на турнирах WTA 1000.

Теперь Рыбакина встретится с Людмилой Самсоновой. Россиянка ведет в личных встречах 3:0.

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