Накашима отдал Руне два гейма и впервые победил соперника из топ-10

122-я ракетка мира разгромил №5 во втором круге в Шанхае – 6:0, 6:2.

Накашима восьмой раз в карьере повесил сопернику баранку. Это самый крупный счет, с которым проигрывал Руне. Третий раз в карьере ему удалось взять всего два гейма.

Американец победил представителя топ-10 впервые за семь матчей такого уровня.

В Шанхае Накашима прервал серию из четырех поражений, которая началась в августе в Уинстон-Сейлеме. В этом году у него 13 побед в 34 матчах.

Накашима впервы вышел в третий круг «Мастерса».

Теперь он поборется с Томасом Мартином Этчеверри или Чжичжэнем Чжаном.

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