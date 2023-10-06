Накашима отдал Руне два гейма и впервые победил соперника из топ-10

Теги ATP Shanghai Rolex Masters Брэндон Накашима Хольгер Руне Теннис

122-я ракетка мира Брэндон Накашима разгромил №5 Хольгера Руне во втором круге в Шанхае – 6:0, 6:2.

Накашима восьмой раз в карьере повесил сопернику баранку. Это самый крупный счет, с которым проигрывал Руне. Третий раз в карьере ему удалось взять всего два гейма.

Американец победил представителя топ-10 впервые за семь матчей такого уровня.

В Шанхае Накашима прервал серию из четырех поражений, которая началась в августе в Уинстон-Сейлеме. В этом году у него 13 побед в 34 матчах.

Накашима впервы вышел в третий круг «Мастерса».

Теперь он поборется с Томасом Мартином Этчеверри или Чжичжэнем Чжаном.

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4 комментария

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Максим Чирятьев
Даже не знаю кто хуже сейчас - Руне или Циципас...
+8
-2
+6
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F1eury
Ответ Максим Чирятьев
Даже не знаю кто хуже сейчас - Руне или Циципас...
Ну Руне не здоров, там явно проблемы со спиной, ибо слишком резко сдал после Уима. До этого он целый год не проигрывал 2 матча в ряд
+5
-1
+4
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S.Graf
Странное решение переться через пол-света, когда не готов даже один матч отыграть как следует
Здоровья ХРуне!
+1
-1
0
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