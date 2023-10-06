Накашима отдал Руне два гейма и впервые победил соперника из топ-10
122-я ракетка мира Брэндон Накашима разгромил №5 Хольгера Руне во втором круге в Шанхае – 6:0, 6:2.
Накашима восьмой раз в карьере повесил сопернику баранку. Это самый крупный счет, с которым проигрывал Руне. Третий раз в карьере ему удалось взять всего два гейма.
Американец победил представителя топ-10 впервые за семь матчей такого уровня.
В Шанхае Накашима прервал серию из четырех поражений, которая началась в августе в Уинстон-Сейлеме. В этом году у него 13 побед в 34 матчах.
Накашима впервы вышел в третий круг «Мастерса».
Теперь он поборется с Томасом Мартином Этчеверри или Чжичжэнем Чжаном.
Здоровья ХРуне!