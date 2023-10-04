Циципас о тренерской команде: «Почувствовал, что без отца теряю часть своей теннисной идентичности»
Стефанос Циципас рассказал, что снова будет работать с отцом.
Летом его главным тренером стал Марк Филиппуссис, но они прекратили работу после US Open.
«Марк Филиппуссис больше не входит в мою команду. Я хотел попробовать работу с тренером.
Но я почувствовал, что без отца теряю часть своей теннисной идентичности. Мне не удалось адаптироваться к новым формам или способам обучения, к методам Марка – хотя я очень хорошо к нему отношусь.
Отец всегда был со мной. Даже когда люди его не видели, он всегда был рядом – буквально.
Он никуда не денется. Я не намерен его менять или отодвигать.
Люди постоянно разгоняют слухи или пытаются испортить твои отношения с близкими. Но его нельзя никуда убрать».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
4 комментария