Циципас о тренерской команде: «Почувствовал, что без отца теряю часть своей теннисной идентичности»

Стефанос Циципас рассказал, что снова будет работать с отцом.

Летом его главным тренером стал Марк Филиппуссис, но они прекратили работу после US Open.

«Марк Филиппуссис больше не входит в мою команду. Я хотел попробовать работу с тренером.

Но я почувствовал, что без отца теряю часть своей теннисной идентичности. Мне не удалось адаптироваться к новым формам или способам обучения, к методам Марка – хотя я очень хорошо к нему отношусь.

Отец всегда был со мной. Даже когда люди его не видели, он всегда был рядом – буквально.

Он никуда не денется. Я не намерен его менять или отодвигать.

Люди постоянно разгоняют слухи или пытаются испортить твои отношения с близкими. Но его нельзя никуда убрать».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе