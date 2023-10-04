Циципас о тренерской команде: «Почувствовал, что без отца теряю часть своей теннисной идентичности»

Теги ATP Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас рассказал, что снова будет работать с отцом.

Летом его главным тренером стал Марк Филиппуссис, но они прекратили работу после US Open.

«Марк Филиппуссис больше не входит в мою команду. Я хотел попробовать работу с тренером.

Но я почувствовал, что без отца теряю часть своей теннисной идентичности. Мне не удалось адаптироваться к новым формам или способам обучения, к методам Марка – хотя я очень хорошо к нему отношусь.

Отец всегда был со мной. Даже когда люди его не видели, он всегда был рядом – буквально.

Он никуда не денется. Я не намерен его менять или отодвигать.

Люди постоянно разгоняют слухи или пытаются испортить твои отношения с близкими. Но его нельзя никуда убрать».

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4 комментария

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Istianoff
Ахаха, ну это сильно)) Все понимали, что надо уходить от папаши, но тут появилась Бадоса, теперь надо уходить от нее, и все будет как раньше, но ни в одном из вариантов не видно философа победителя шлема).
+6
0
+6
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Dym86
Блин, а как же Бадоса. Они не уживутся в одном боксе https://youtu.be/1ySUV6nOFV8?si=W97iK7Bye5VvAKsY
+6
0
+6
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tRIFF
🤣🤣🤣
+1
0
+1
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