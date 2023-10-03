Шафаржова о первом турнире с 2019-го: «Мне по-прежнему нравится теннис, но я не хочу возвращаться»

Люция Шафаржова не планирует возвращаться в тур на постоянной основе.

Она возобновила выступления, чтобы поддержать племянниц, профессионально играющих в теннис.

«Мне по-прежнему нравится теннис, но я не хочу возвращаться.

Мы теннисная семья, и однажды мы с сестрой играли в паре. Племянницы уже выросли и здорово играют, и мне бы хотелось сыграть с каждой из них в паре и получить удовольствие. Я была бы очень рада.

Мне нужно быть с детьми, поэтому, к сожалению, удается проводить не так много времени с племянницами, но я стараюсь помогать им, когда могу. Плюс, для нас это веселое путешествие».

Сегодня Шафаржова на турнире ITF в Реймсе провела первый матч с 2019 года и пробилась во второй круг одиночки. С парного турнира они с ее 17-летней племянницей Эммой Дворачковой снялись.

Также середине октября Шафаржова сыграет на турнире легенд в Люксембурге.

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