Шафаржова о первом турнире с 2019-го: «Мне по-прежнему нравится теннис, но я не хочу возвращаться»
Люция Шафаржова не планирует возвращаться в тур на постоянной основе.
Она возобновила выступления, чтобы поддержать племянниц, профессионально играющих в теннис.
«Мне по-прежнему нравится теннис, но я не хочу возвращаться.
Мы теннисная семья, и однажды мы с сестрой играли в паре. Племянницы уже выросли и здорово играют, и мне бы хотелось сыграть с каждой из них в паре и получить удовольствие. Я была бы очень рада.
Мне нужно быть с детьми, поэтому, к сожалению, удается проводить не так много времени с племянницами, но я стараюсь помогать им, когда могу. Плюс, для нас это веселое путешествие».
Сегодня Шафаржова на турнире ITF в Реймсе провела первый матч с 2019 года и пробилась во второй круг одиночки. С парного турнира они с ее 17-летней племянницей Эммой Дворачковой снялись.
Также середине октября Шафаржова сыграет на турнире легенд в Люксембурге.
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