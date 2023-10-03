Финалистка «Ролан Гаррос»-2015 Шафаржова провела первый матч с 2019-го. Она возобновила выступления, чтобы сыграть вместе с племянницами

провела первый матч с 2019 года.

На турнире ITF в Реймсе она обыграла Ярославу Барташевич – 3:6, 6:3, 6:1.

Шафаржова выступает по wild card. Она не возвращается в тур, а хочет поддержать на старте карьеры двух племянниц. Так, в парном разряде в Реймсе она сыграет со своей 17-летней племянницей Эммой Дворачковой.

36-летняя Шафаржова – экс-пятая ракетка мира в одиночке и экс-первая в паре. Она финалистка одиночного «Ролан Гаррос»-2015 и чемпионка пяти парных «Больших шлемов». Чешка – пятикратная обладательница Кубка Федерации в составе сборной. Она бронзовая медалистка Олимпиады-2016.

Два турнира перед завершением карьеры Шафаржова провела беременной. В декабре 2019-го она родила дочь Леонтину, в мае 2022-го – сына Оливера.

Во втором круге одиночки в Реймсе она встретится с 33-летней Моной Бартель.

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