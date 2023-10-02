Алькарас о победе над Руудом: «Такие матчи придают дополнительную уверенность»

Теги ATP China Open Каспер Рууд Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал выход в полуфинал турнира в Пекине.

В 1/4 он обыграл Каспера Рууда – 6:4, 6:2. Испанец 12-й раз в сезоне вышел в полуфинал ATP.

«Я очень рад. Обыграть в двух сетах такого соперника, как Каспер – правда здорово. Это значит, что ты хорошо играешь.

Да, игра была тяжелой, в начале матча были серьезные затяжные розыгрыши, но я доволен своим уровнем. В непростой момент я смог найти решение. Такие матчи придают дополнительную уверенность».

Также он поделился ожиданиями от встречи с Янником Синнером.

«Все хотят увидеть этот матч. Мы играли на самых высоких стадиях и всегда показывали отличный теннис. Это высочайший уровень. Думаю, всем нравится. Полуфинал будет очень сложным».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий