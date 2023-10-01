Кудерметова о победе над Пегулой в Токио: «В конце первого сета сказала себе, что должна сделать все, что в моих силах. И сделала»

Вероника Кудерметова прокомментировала победу на турнире в Токио.

В финале она обыграла четвертую ракетку мира Джессику Пегулу – 7:5, 6:1.

«Джессика – отличный игрок, она настоящий боец, и я готовилась к битве. При счете 5:5 в первом сете я просто сказала себе: «Вероника, ты должна бороться, ты должна сделать все, что в твоих силах». И сделала.

Я очень рада, потому что до этого у меня был непростой период, очень тяжелые моменты. Теперь я очень рада и замотивирована перед следующими неделями».

Кудерметова проваливала половину сезона – и вдруг взяла титул, обыграв двух соперниц из топ-5

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе