Кудерметова о победе над Пегулой в Токио: «В конце первого сета сказала себе, что должна сделать все, что в моих силах. И сделала»

Теги WTA Toray Pan Pacific Open Джессика Пегула Вероника Кудерметова Теннис

Вероника Кудерметова прокомментировала победу на турнире в Токио.

В финале она обыграла четвертую ракетку мира Джессику Пегулу – 7:5, 6:1. 

«Джессика – отличный игрок, она настоящий боец, и я готовилась к битве. При счете 5:5 в первом сете я просто сказала себе: «Вероника, ты должна бороться, ты должна сделать все, что в твоих силах». И сделала.

Я очень рада, потому что до этого у меня был непростой период, очень тяжелые моменты. Теперь я очень рада и замотивирована перед следующими неделями».

Кудерметова проваливала половину сезона – и вдруг взяла титул, обыграв двух соперниц из топ-5

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2 комментария

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sed3009
уже тётя) победа была нужна)
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Джульетта Джульетта
У Ники всегда были хорошие данные, но чего-то для оправдания своего греческого имени (богиня победы) не хватало в самый ответственный момент. Для себя уже собирался было поставить крест на обеих Кудерметовых, т.к. перестал верить в то, что они (особенно старшая) могут справиться со своими ментальными проблемами, как вдруг Вероника в блестящем стиле разделалась в 1-й ракеткой мира. Шок! Но аппетит приходит во время еды и после выигрыша у Насти я уже считал, что шансы есть, но все равно верил с большой долей скепсиса. И Вероника меня посрамила, да еще как! Безоговорочный, заслуженный титул всего за два финальных сета! Браво, Ника! Не останавливайся на достигнутом. Поздравляю!
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