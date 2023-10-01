Кудерметова выиграла второй титул WTA в карьере

Теги WTA Toray Pan Pacific Open Вероника Кудерметова Теннис

Вероника Кудерметова стала чемпионкой турнира в Токио. В финале она обыграла четвертую ракетку мира Джессику Пегулу – 7:5, 6:1.

Кудерметова выиграла второй титул в карьере. Первый она взяла на турнире в Чарлстоне в 2021-м.

В матче с Пегулой россиянка одержала вторую победу над соперницей из топ-10 на этой неделе (в четвертьфинале прошла Игу Швентек). В целом ее баланс против десятки теперь составляет 16:17.

За счет титула в Токио Кудерметова поднимется на три строчки в рейтинге – с 19-й на 16-ю.

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17 комментариев

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hrjushechka
Вероника! Продемонстрировала такую игру, что просто услада для глаз!
+8
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Григорий Шутров
До 13 сентября Кудерметова проиграла 4 из 5 последних матчей. Потом ее начал тренировать Турсунов. Вику не узнать.
+7
-1
+6
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Ivan Stasuk
Неудобно да, мы её месяц назад поливали....
+4
0
+4
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Butkin
Вероника Кудерметова - какая молодец! Надеюсь, третий титул 2 года ждать не придется.
+3
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+3
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justbored
Понятно, что конец сезона, и все - в отличие от Вероники)) - выложились на ТБШ - но всё равно огромная молодчина, конечно.
+2
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Кот под ногами майора
Ответ N.S.A.8.5
Вот почему у Пегулы только один титул, хотя давно находится в топ 10.
У Пегулы три титула. Или вы про нынешний сезон только?
+3
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jbzbmxgyrb
Ответ Григорий Шутров
До 13 сентября Кудерметова проиграла 4 из 5 последних матчей. Потом ее начал тренировать Турсунов. Вику не узнать.
Странно, но его не было в Японии может визу не дали
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Ганик
Вика, молодчина! Очен уверенно!
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exshepardjack
Ответ Григорий Шутров
До 13 сентября Кудерметова проиграла 4 из 5 последних матчей. Потом ее начал тренировать Турсунов. Вику не узнать.
а ее муж куда делся? вроде бы на трибунах сидел
+1
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N.S.A.8.5
Вот почему у Пегулы только один титул, хотя давно находится в топ 10.
+1
-1
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Заблудившийся
За последние пару лет, значительно выросла над ...собой, молодец!!!
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Коэн Варвар
Здорово! Просто отлично! Молодец!
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Dym86
Что творит Турсунов! Реанимировал Кудерметову!
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Григорий Шутров
Ответ Заблудившийся
За последние пару лет, значительно выросла над ...собой, молодец!!!
Пару недель, будет точнее. Очень интересно, что дальше будет
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Григорий Шутров
Ответ jbzbmxgyrb
Странно, но его не было в Японии может визу не дали
Не все тренеры приезжают на все турниры. Токио далеко всё-таки. Я думаю не рассчитывали на титул, 2 недели всего сотрудничали
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Григорий Шутров
Ответ exshepardjack
а ее муж куда делся? вроде бы на трибунах сидел
Несколько тренеров в команде - обычное дело для топов.
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