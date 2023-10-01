Кудерметова выиграла второй титул WTA в карьере

стала чемпионкой турнира в Токио. В финале она обыграла четвертую ракетку мира – 7:5, 6:1.

Кудерметова выиграла второй титул в карьере. Первый она взяла на турнире в Чарлстоне в 2021-м.

В матче с Пегулой россиянка одержала вторую победу над соперницей из топ-10 на этой неделе (в четвертьфинале прошла ). В целом ее баланс против десятки теперь составляет 16:17.

За счет титула в Токио Кудерметова поднимется на три строчки в рейтинге – с 19-й на 16-ю.

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