Кудерметова выиграла второй титул WTA в карьере
Вероника Кудерметова стала чемпионкой турнира в Токио. В финале она обыграла четвертую ракетку мира Джессику Пегулу – 7:5, 6:1.
Кудерметова выиграла второй титул в карьере. Первый она взяла на турнире в Чарлстоне в 2021-м.
В матче с Пегулой россиянка одержала вторую победу над соперницей из топ-10 на этой неделе (в четвертьфинале прошла Игу Швентек). В целом ее баланс против десятки теперь составляет 16:17.
За счет титула в Токио Кудерметова поднимется на три строчки в рейтинге – с 19-й на 16-ю.
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