Шанхай (ATP). Карацев сыграет с Алисом и может выйти на Рублева, Сафиуллин встретится с Марреем, Медведев попал в четверть с Синнером и Зверевым

Опубликована сетка «Мастерса» в Шанхая, который пройдет с 4 по 15 октября.

Карлос Алькарас (1) во втором круге встретится с Нуну Боржешем или Грегуаром Баррере. В эту же четверть попали Карен Хачанов (13), Тэйлор Фриц (7) и Фрэнсис Тиафу (10).

Во второй четверти турнир начнут Андрей Рублев (5), который сыграет с Асланом Карацевым или Кентеном Алисом, и Стефанос Циципас (4), который поборется с Ласло Дьере или квалифаером.

Павел Котов встретится с Артуром Фисом, а Александр Шевченко – с квалифаером.

В третьей четверти выступят Хольгер Руне (3) и Каспер Рууд (8). Соперником датчанина станет Брэндон Накашима или Бернабе Сапата Мираллес.

В нижней части сетки Даниил Медведев (2) стартует матчем против Кристиана Гарина или квалифаера, Янник Синнер (6) – против Маркоса Гирона или Даниэля Элахи Галана.

Александр Зверев (9) сыграет с Романом Сафиуллиным или Энди Марреем.

Полностью сетка здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе