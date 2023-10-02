Шанхай (ATP). Карацев сыграет с Алисом и может выйти на Рублева, Сафиуллин встретится с Марреем, Медведев попал в четверть с Синнером и Зверевым

Теги ATP Shanghai Rolex Masters Карен Хачанов Аслан Карацев Андрей Рублев Роман Сафиуллин Даниил Медведев Карлос Алькарас Павел Котов Александр Шевченко Теннис

Опубликована сетка «Мастерса» в Шанхая, который пройдет с 4 по 15 октября.

Карлос Алькарас (1) во втором круге встретится с Нуну Боржешем или Грегуаром Баррере. В эту же четверть попали Карен Хачанов (13), Тэйлор Фриц (7) и Фрэнсис Тиафу (10).

Во второй четверти турнир начнут Андрей Рублев (5), который сыграет с Асланом Карацевым или Кентеном Алисом, и Стефанос Циципас (4), который поборется с Ласло Дьере или квалифаером.

Павел Котов встретится с Артуром Фисом, а Александр Шевченко – с квалифаером.

В третьей четверти выступят Хольгер Руне (3) и Каспер Рууд (8). Соперником датчанина станет Брэндон Накашима или Бернабе Сапата Мираллес.

В нижней части сетки Даниил Медведев (2) стартует матчем против Кристиана Гарина или квалифаера, Янник Синнер (6) – против Маркоса Гирона или Даниэля Элахи Галана.

Александр Зверев (9) сыграет с Романом Сафиуллиным или Энди Марреем.

Полностью сетка здесь.

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4 комментария

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acr
Карася тащат всеми силами
+4
-1
+3
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Dym86
Не повезло Карацеву. И Рублеву 😆
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0
0
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