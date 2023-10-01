Соболенко о разгроме Кенин: «Не ожидала, что буду так хорошо играть на своей подаче. На тренировках не все получалось»

Теги WTA China Open София Кенин Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко прокомментировала разгром Софии Кенин в первом круге в Пекине.

За 1 час 7 минут белоруска победила 6:1, 6:2.

Соболенко сделала 22 винерса и девять невынужденных ошибок. Она выиграла 22 из 23 розыгрышей, в которых подала первым мячом.

«Честно говоря, не ожидала, что буду так хорошо играть на своей подаче. На тренировках не все получалось. Но я была очень рада, что сегодня удалось подавать на таком уровне. По-моему, это очень помогло.

Мне кажется, она даже не ожидала такой классной игры на подаче. Думаю, это оказалось ключевым в сегодняшнем матче».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Генадий Адамов
Статус первой обязывает!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Наглая Кайса
Арина ну радость наша
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Emma Nevskaia
Саба мощь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий