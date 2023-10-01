Соболенко о разгроме Кенин: «Не ожидала, что буду так хорошо играть на своей подаче. На тренировках не все получалось»

Арина Соболенко прокомментировала разгром Софии Кенин в первом круге в Пекине.

За 1 час 7 минут белоруска победила 6:1, 6:2.

Соболенко сделала 22 винерса и девять невынужденных ошибок. Она выиграла 22 из 23 розыгрышей, в которых подала первым мячом.

«Честно говоря, не ожидала, что буду так хорошо играть на своей подаче. На тренировках не все получалось. Но я была очень рада, что сегодня удалось подавать на таком уровне. По-моему, это очень помогло.

Мне кажется, она даже не ожидала такой классной игры на подаче. Думаю, это оказалось ключевым в сегодняшнем матче».

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