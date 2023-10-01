Соболенко о выводах, которые сделала после финала US Open: «Мне нужно научиться завершать очки у сетки»

Арина Соболенко ответила, какой главный вывод сделала за время после US Open.

Белоруска проиграла в финале Коко Гауфф – 6:2, 3:6, 2:6.

«Главный вывод: мне нужно научиться завершать очки у сетки (улыбается). Мы много работали над игрой с лета.

Да, в целом у меня было слишком много эмоций. Я себя не контролировала. Во втором сете я думала обо всем на свете. Так что, да, вот мой главный вывод.

Мне нужно, несмотря ни на что, придерживаться плана и просто делать на корте то, что я должна делать, в каком-то смысле отключить все эти мысли.

И я поняла, что мне нужно... Не то чтобы я не умею играть с лета. Раньше я много играла пару. Просто нужна определенная смелость, чтобы идти к сетке. Да, после US Open мы много над этим работали. Вот так.

Я отдохнула пару дней, чтобы отключиться и забыть о теннисе, потому что для меня это было очень, очень тяжелое поражение. Суперэмоциональное. Да, я отдохнула пару дней, а потом вернулась к работе».

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