Эмбер о победе над Рублевым: «С Андреем непросто, потому что он играет очень быстро. И я горжусь тем, что смог победить»

Юго Эмбер прокомментировал победу над Андреем Рублевым в Пекине.

Во втором круге он выиграл 5:7, 6:3, 7:6(3). В решающей партии он отыграл подачу на матч.

«С начала второго сета я был очень сосредоточен, уровень игры был высоким. С Андреем непросто, потому что он играет очень быстро. И я горжусь тем, что смог победить.

В прошлом году я не входил в топ-100. По-моему, последние несколько недель я хорошо играю. И я очень рад, что сегодня выиграл».

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