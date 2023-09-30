Эмбер о победе над Рублевым: «С Андреем непросто, потому что он играет очень быстро. И я горжусь тем, что смог победить»

Теги ATP China Open Андрей Рублев Юго Эмбер Теннис

Юго Эмбер прокомментировал победу над Андреем Рублевым в Пекине.

Во втором круге он выиграл 5:7, 6:3, 7:6(3). В решающей партии он отыграл подачу на матч.

«С начала второго сета я был очень сосредоточен, уровень игры был высоким. С Андреем непросто, потому что он играет очень быстро. И я горжусь тем, что смог победить.

В прошлом году я не входил в топ-100. По-моему, последние несколько недель я хорошо играю. И я очень рад, что сегодня выиграл».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий