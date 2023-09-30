Жабер о титуле в Нинбо: «Это все маленькие шаги к победе в финале «Большого шлема»

Онс Жабер прокомментировала победу на турнире в Нинбо.

В финале она обыграла Диану Шнайдер – 6:2, 6:1.

«Это все маленькие шаги к победе в финале «Большого шлема». Играть финал здесь спокойнее, чем на «Шлеме», но я думаю, это поможет мне обрести больше уверенности в себе и справляться с давлением и стрессом. (Жабер проиграла все три финала на ТБШ – Sports.ru).

Шнайдер – прекрасная теннисистка, мне с ней было очень тяжело. Да, счет 6:2, 6:1, но было намного сложнее. У нее огромный потенциал – игра качественная, и я уверена, что она будет создавать другим проблемы.

Было забавно и мило, что она рассказала, как несколько недель назад впервые увидела меня в финале в Москве. Когда мы в этом году встретились на «Ролан Гаррос», она мне рассказала».

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