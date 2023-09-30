Жабер о титуле в Нинбо: «Это все маленькие шаги к победе в финале «Большого шлема»

Теги WTA Онс Жабер Диана Шнайдер Ningbo Open Теннис

Онс Жабер прокомментировала победу на турнире в Нинбо.

В финале она обыграла Диану Шнайдер – 6:2, 6:1.

«Это все маленькие шаги к победе в финале «Большого шлема». Играть финал здесь спокойнее, чем на «Шлеме», но я думаю, это поможет мне обрести больше уверенности в себе и справляться с давлением и стрессом. (Жабер проиграла все три финала на ТБШ – Sports.ru).

Шнайдер – прекрасная теннисистка, мне с ней было очень тяжело. Да, счет 6:2, 6:1, но было намного сложнее. У нее огромный потенциал – игра качественная, и я уверена, что она будет создавать другим проблемы.

Было забавно и мило, что она рассказала, как несколько недель назад впервые увидела меня в финале в Москве. Когда мы в этом году встретились на «Ролан Гаррос», она мне рассказала».

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4 комментария

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justbored
Увидела несколько недель назад в Москве? Рассказала несколько недель назад, наверное.
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Under
Ответ justbored
Увидела несколько недель назад в Москве? Рассказала несколько недель назад, наверное.
It was funny and cute that she shared the story of the Moscow final a few years back, where she first saw me playing. When I met her at the French Open this year, she told me about it.
+2
0
+2
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justbored
Ответ Under
It was funny and cute that she shared the story of the Moscow final a few years back, where she first saw me playing. When I met her at the French Open this year, she told me about it.
Понятно.
0
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0
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hrjushechka
Ответ justbored
Увидела несколько недель назад в Москве? Рассказала несколько недель назад, наверное.
Это было забавно и мило, что она поделилась историей о финале в Москве, который случился несколько лет назад и где она впервые увидела мою игру.
Когда я встретила ее на открытом чемпионате Франции в этом году, она мне рассказала об этом.
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