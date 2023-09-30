Рублев о том, как быть настоящим: «Лучший способ – не врать себе и принимать себя таким, какой ты есть»
Андрей Рублев рассказал, как ему удается сохранять аутентичность.
«Сложный вопрос, если честно. Я понял, что лучший способ – не врать себе и принимать себя таким, какой ты есть.
Лучше быть собой – и если ты кому-то не нравишься или нравишься, то это будет из-за того, кто ты такой. Это лучше, чем притворяться кем-то или что-то скрывать и нравиться не из-за того, кто ты такой.
В конце концов, все равно все вскроется».
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Карась: а я тозэ халосый мальцик.
Зверёк: нашёл с кем соревноваться в филоСЦофии.
Медвед: кум, ты меня уважаешь? Закусывай!
))))