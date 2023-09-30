Рублев о том, как быть настоящим: «Лучший способ – не врать себе и принимать себя таким, какой ты есть»

Теги ATP Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев рассказал, как ему удается сохранять аутентичность.

«Сложный вопрос, если честно. Я понял, что лучший способ – не врать себе и принимать себя таким, какой ты есть.

Лучше быть собой – и если ты кому-то не нравишься или нравишься, то это будет из-за того, кто ты такой. Это лучше, чем притворяться кем-то или что-то скрывать и нравиться не из-за того, кто ты такой.

В конце концов, все равно все вскроется».

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5 комментариев

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S.Graf
CЦыц: даже Я не мог сказать лучше. В мемориз!
Карась: а я тозэ халосый мальцик.
Зверёк: нашёл с кем соревноваться в филоСЦофии.
Медвед: кум, ты меня уважаешь? Закусывай!
))))
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Verdo
федерер всю карьеру изображал из себя скромнягу, а по завершению признался в тщеславии, заявив, что всегда хотел быть в центре внимания, так что думай, джек-воробей ты или андрей-воробей
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Александр Тищенко
Быть Рублевым(с)
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