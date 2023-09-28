Бывшая 30-я ракетка мира Дои завершила карьеру

Теги WTA Мисаки Дои Japan Women's Open Championships Мария Саккари Теннис

Мисаки Дои провела последний турнир в профессиональной карьере. В Токио она прошла квалификацию и проиграла во втором круге Марии Саккари – 3:6, 1:6.

32-летняя Дои – бывшая 30-я ракетка мира и чемпионка трех турниров WTA (одного в одиночке и двух в паре). Ее лучший результат на «Больших шлемах» – выход в четвертый круг «Уимблдона»-2016. За время выступлений в туре она одержала 196 побед.

Японка завершает карьеру из-за постоянных проблем со спиной, которые обострились за последний год.

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2 комментария

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Иван Иванов
могла бы до 40 играть спокойно
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dedpihto59
Прощай легенда😀‼️
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