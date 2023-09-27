Медведев, Рублев, Хачанов и Сафиуллин заявлены на турнир в Вене, Карацев – шестой запасной

Опубликована заявка турнира ATP 500 в Вене, который пройдет 23-29 октября.

В Австрии планируют выступить:

Также в заявку попал №41 Роман Сафиуллин. Шестой в списке запасных – №52 Аслан Карацев.

Полностью список здесь.

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