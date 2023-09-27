Медведев, Рублев, Хачанов и Сафиуллин заявлены на турнир в Вене, Карацев – шестой запасной

Теги ATP Александр Зверев Карен Хачанов Аслан Карацев Андрей Рублев Фрэнсис Тиафу Томми Пол Даниил Медведев Стефанос Циципас Янник Синнер Теннис

Опубликована заявка турнира ATP 500 в Вене, который пройдет 23-29 октября.

В Австрии планируют выступить:

Также в заявку попал №41 Роман Сафиуллин. Шестой в списке запасных – №52 Аслан Карацев.

Полностью список здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий