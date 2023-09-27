Медведев, Рублев, Хачанов и Сафиуллин заявлены на турнир в Вене, Карацев – шестой запасной
Опубликована заявка турнира ATP 500 в Вене, который пройдет 23-29 октября.
В Австрии планируют выступить:
- действующий чемпион Даниил Медведев (3);
- Стефанос Циципас (5);
- чемпион-2020 Андрей Рублев (6);
- Янник Синнер (7);
- чемпион-2021 Александр Зверев (10);
- Фрэнсис Тиафу (11);
- Томми Пол (13);
- Карен Хачанов (14).
Также в заявку попал №41 Роман Сафиуллин. Шестой в списке запасных – №52 Аслан Карацев.
Полностью список здесь.
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