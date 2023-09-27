Синнер о соперничестве с Алькарасом: «Сложно об этом рассуждать, потому что он все еще лучше. Сейчас главное противостояние идет между ним и Джоковичем»

Теги ATP Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Янник Синнер высказался о противостоянии с Карлосом Алькарасом.

У него спросили, что ему дает соперничество с испанцем – давление или мотивацию.

«Сейчас сложно рассуждать о моем противостоянии с Карлосом, потому что мне кажется, что он на данный момент слишком много всего выиграл. На данный момент он все еще лучше. Он это доказал результатами. Он уже несколько раз становился №1. Думаю, сейчас главное противостояние идет между ним и Новаком.

Но каждый раз, когда мы играем, всегда получаются отличные матчи. В них мы показываем свой лучший теннис.

Сейчас я сконцентрирован на себе, потому что мне нужно прибавить физически. Мне кажется, в этом плане у меня большой потенциал. По этой причине в этом году я провел гораздо меньше турниров, чем в прошлом – чтобы лучше готовиться к большим стартам.

Ответ на вопрос о нашем противостоянии мы узнаем ответ только в будущем. Конечно, я был бы рад соперничать с Карлосом. Думаю, у меня есть для этого потенциал. Но посмотрим, время покажет. Мы не знаем, что нас ждет (улыбается)».

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1 комментарий

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Nikolay Stavrogin
Янник, нужно сделать красиво в полуфинале Пекина, как ты умеешь. Скушай рыбку
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