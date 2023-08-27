Синнер о соперничестве с Алькарасом: «В наших матчах очень высокий ритм, так что меньше времени, чтобы подумать»
Янник Синнер рассказал, что ему дает соперничество с Карлосом Алькарасом.
В личных встречах счет 3:3. В прошлом году в четвертьфинале US Open Синнер упустил матчбол.
«Карлос играет на очень-очень высоком уровне, как и я. В наших матчах очень высокий ритм, так что меньше времени, чтобы подумать. Нужно быть готовым к любой ситуации, поэтому в наших матчах уровень обычно хороший. Матчи хорошие.
И если ты принимаешь то, что можешь проиграть, то, что потом нужно работать, ты прогрессируешь».
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На деле испанец играет на «очень-очень высоком уровне», а ты просто - на «высоком».