Синнер о соперничестве с Алькарасом: «В наших матчах очень высокий ритм, так что меньше времени, чтобы подумать»

Янник Синнер рассказал, что ему дает соперничество с Карлосом Алькарасом.

В личных встречах счет 3:3. В прошлом году в четвертьфинале US Open Синнер упустил матчбол.

«Карлос играет на очень-очень высоком уровне, как и я. В наших матчах очень высокий ритм, так что меньше времени, чтобы подумать. Нужно быть готовым к любой ситуации, поэтому в наших матчах уровень обычно хороший. Матчи хорошие.

И если ты принимаешь то, что можешь проиграть, то, что потом нужно работать, ты прогрессируешь».

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